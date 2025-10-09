MHP’li Devlet Bahçeli PKK’nın terörist başı Öcalan’a şu sözü vermişti:

“Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM’de konuşsun, terörün tamamen bittiğini, örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığını gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü ardına kadar açılsın.”

Bahçeli’nin bu sözü vermesi DEM’lileri havalara uçurdu.

O Bahçeli’yi unutuyorlar.

O Bahçeli, “HDP kapatılmalıdır! HDP demek PKK demektir. HDP, Türkiye’nin bağrına saplanmış hançerdir. Bu parti, Türk milletinin varlığına kastetmiştir; siyasi hayatımızdan kazınması bir beka meselesidir” derdi.

O Bahçeli, 2 Eylül 2023’teki basın toplantısında, “HDP ve ardılı DEM Parti kapatılmadığı sürece Türkiye’nin milli güvenliği tehdit altındadır. Anayasa Mahkemesi, ihanetin partisini kapatmazsa, millete hesap verir” derdi.

O Bahçeli, “Suda ateş yanmaz, Erdoğan’dan başkan olmaz… Tekeden süt çıkmaz, Erdoğan’dan başkan olmaz” derdi.

O Bahçeli, “Erdoğan terör örgütleriyle ya pazarlıklara tutuşmuş ya da İmralı canisiyle masaya oturmuştur” derdi.

O Bahçeli, Erdoğan PKK’ya teslim olan birisi yolsuzluklardan, rüşvetten ve terör örgütüyle ihanet görüşmelerinden mahkeme önünde mutlaka hesap verecektir” derdi.

O Bahçeli, “17 Aralık’tan 25 Aralık tarihine kadar geçen dokuz günlük süreyi Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Haftası ilan edip Türkiye’nin dokuz ayrı bölgesinde hırsızlığı, soygunu ve rüşveti cesaretle anlatacağız. Pilini ben çıkarttım, 17-25’e sabitledim, hesabının sorulması vaadimizden asla geri adım atmayız” diye oda saatini gösterirdi.

Bu Bahçeli, “Ya anayasayı Erdoğan’a ya Erdoğan’ı anayasaya uyduracağız” derdi.

Bu Bahçeli, Parlamenter Rejimi yıkarak Erdoğan’a Ucube Tek Adam Rejimi armağan edendir.

Bu Bahçeli, Ocak 2018’de MHP’nin aday çıkarmayacağını vurgulayarak “Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır” derdi.

Bu Bahçeli, 2019 yerel seçiminde Ankara ve İstanbul belediyelerini CHP kazanınca moral vermek için, “2023’te cumhurbaşkanı adayımız muhterem Recep Tayyip Erdoğan’dır” derdi.

Bu Bahçeli Öcalan’a “umut hakkı” sözü verdi ya DEM’lilerle kanka oldu ya Öcalan’ı “önder” yaptı ya…

Öcalan şimdilik (!) gelemedi ama Diyarbakır'dan Ankara'ya Bahçeli’nin “Öcalan’a umut hakkı” sözünü tutması için yürüyen kadınlar DEM Parti meclis gurubuna geldiler.

Sloganlarla Bahçeli’ye ve Türkiye Büyük Millet Meclisine şöyle slogan attılar:

“Biji serok Apo”- Yaşasın Başkan Apo…

“Jin jiyan azadi”- Kadın, Yaşam, Özgürlük…

Erdoğan’ın, “Kusura bakmayın, bugün öyle bir hatamız oldu” diyerek özür dilediği Tülay Hatimoğlulları Devlet Bahçeli’den aldığı pası Meclis gurubunda şöyle 90’a taktı:

“Sayın Öcalan’ın umut hakkı mutlaka tanınmalıdır. Ve bakın umut hakkı sıradan bir hukuk maddesi değildir. Evrensel hukukun merkezindeki ilkelerdendir. Komisyon zaman kaybetmeksizin Sayın Öcalan’ı dinlemeli.”

Bu Bahçeli, ısrarlı çağrısına rağmen baktı ki Erdoğan, Öcalan’ı Meclis’e getiremiyor.

Çözüm önerdi:

“Meclis komisyonu İmralı’ya giderek yüz yüze görüşme yapmalıdır.”

Aslında, komisyonu aracı yapmanın hiç gereği yok.

Ya Devlet Bahçeli gitsin Öcalan ile görüşmeye…

Ya da Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan’ı sarayda ağırlasın.

Sonuçta “Terörsüz Türkiye” ve “Öcalan’a af” konularında kararı komisyon vermeyecek ki….

Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan verecek…

Fatih Altaylı diyor ki;

“AKP birinci parti olsa Öcalan’ı Meclis’e davet etmezlerdi”

