MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK’nın kurucu Abdullah Öcalan’ı Meclis’e davet edip ‘örgütü lağvettiğini açıklasın' çıkışıyla 2’nci açılım süreci tam anlamıyla başlamıştı. Süreç ardından PKK’nın fesih kararı, teröristlerin silahları yakması ve sınırdan çekilmesi ile ilerledi.

Bahçeli ile başlayan süreç, TBMM’de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda devam ediyor. Komisyonun son günlerde İmralı’ya gitmesi gündeme geliyor. Devlet Bahçeli, komisyonun bir an önce İmralı’ya gitmesi yönünde iktidara net bir çağrı yapmıştı.

BAHÇELİ: ALIR 3 ARKADAŞIMI İMRALI'YA GİDERİM

Bahçeli’nin çağrısına ise iktidar cephesinden yanıt gelmemişti. Bu haftaki Bahçeli’nin grup toplantısında ise komisyona dair net bir tavır geldi. Bahçeli, 'Herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse açık açık söylüyorum; Alırım yanıma üç arkadaşımı kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten gocunmam, çekinmem, bir masa etrafında gelmekten imtina etmem” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise karar için komisyonu işaret etti. Bugün ise Bahçeli'nin tarihi çağrısını iktidar medyasından Hürriyet ve Milliyet dışında gören olmadı.

ERDOĞAN: BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARI ÇOK CESURCA

Erdoğan ise partisinin grup toplantısında Bahçeli'nin tarihi açıklamasına değindi. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun kurulması ile sürecin çok farklı bir ivme yakaladığını söyleyen Erdoğan, "DEM Parti grubu sağ duyulu bir tavır içinde oldu. Cumhur İttifakı ortağımız Bahçeli’de ilk günden itibaren yaptığı cesur, ufuk açıcı ve yol gösterici açıklamaları ile sürecin bugünlere gelmesine katkı salladı" ifadelerini kullandı.

Komisyonun fikir ve hedef birliği içinde çalışmasını takdir eden Erdoğan, "Komisyonun sonraki oturumu dahi süreci sağ duyulu ve uzlaşmacı anlayış ile sürdürecek. Tüm siyasi partilere önemli görevler düşüyor. Komisyon hedef birliği içerisinde en doğru kararı verecektir" dedi.

"KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIZ"

