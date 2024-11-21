Erdoğan, Bahçeli'yi ikna eden videoyu izletti

Düzenleme: Kaynak: fatihaltayli.com.tr
Erdoğan, Bahçeli'yi ikna eden videoyu izletti

Gazeteci Fatih Altaylı, MHP’den istifa ettirilen 3 milletvekilinin ‘altın kaçakçılığı’ iddialarına ilişkin Ankara’dan edindiği bilgileri köşesine taşıdı. Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son görüşmesinde MHP lideri Bahçeli’ye bazı görüntüler izlettiğini ve Bahçeli’nin vekillerin istifasını istediğini belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, milletvekilleri Hasan Basri Sönmez, İsmail Akgül ve Mustafa Demir'in istifa ettiklerini açıklamıştı.

İstifalar sonrası kulislerde 3 vekilin adlarının altın kaçakçılığı soruşturmasında geçtiği ve istifalarının bu nedenle istendiği iddiaları dolaşırken, gazeteci Fatih Altaylı’dan çok çarpıcı bir açıklama geldi.

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Yazısında, daha önce de eski bir AKP’li vekil ve eski bir Gümrük Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile Özel Kalem Müdürü Yunus Emre Morkoç’un yanlarındaki bavulda 60 kilo külçe altın yakalandığını hatırlatan Altaylı, Gümrük Bakan yardımcısına dokunulmadığını belirtti.

ALTAYLI PERDE ARKASINI YAZDI

O günlerde konuyu haberleştiren gazeteci Timur Soykan’ın “Bazı Cumhur İttifakı milletvekilleri ile ilgili olarak da aynı iddiaların gündemde olduğunu” yazdığını aktaran Altaylı, “MHP’den istifa ettirilen üç milletvekilinin işte Timur Soykan tarafından ima edilen milletvekillerinden üçü olduğu söyleniyor” dedi.

Bu milletvekillerinin isimlerinin uzunca bir süredir bilindiğini iddia eden Altaylı, Cumhur İttifakı’na zarar vermemek için işlem yapılmadığını yazdı.

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"ERDOĞAN’IN BAZI GÖRÜNTÜLER İZLETTİĞİ..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasında yapılan son görüşmede bu konu Erdoğan tarafından gündeme getirildiğini belirten Altaylı, “Bahçeli’nin milletvekillerini savunması üzerine, Erdoğan’ın koalisyon ortağına bazı görüntüler izlettiği ve Bahçeli’nin bu görüntüler üzerine ikna olarak üç vekilin istifasını talep ettiği doğrulanmamış ama hemen hemen herkesin bildiği kesin bir bilgi” ifadelerini kullandı.

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