Erdoğan ile Bahçeli'nin ortak Öcalan kararı ortaya çıktı! Derin kulak Abdülkadir Selvi'den bomba kulis...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan meclise çıkıp, terörü lağvettiğini açıklasın’ çağrısı sonrası teröristbaşının “ev hapsine çıkacağı” söylentileri gündeme gelmişti. Bahçeli’nin çağrısı sonrası Öcalan’ın çıkacağı söylentilerine Erdoğan’dan yanıt geldi. Sarayın derin kulağı Abdülkadir Selvi’nin aktardığına göre; Erdoğan’ın Cani Öcalan’ın “ev hapsine çıkacağı” söylentilerine “Ev hapsi, mev hapsi diye bir şey yok. Adamın kendisi de çıkmak istemiyor. Bunlar nereden çıkıyor? Af diye bir şey yok. Bebek katiline af yok” dediği belirtildi.

BAHÇELİ MECLİSE ÇAĞIRMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan, meclise gelip, terörü lağvettiğini açıklasın’ çıkışı ile açılım çağrıları başlamıştı. Bahçeli’nin son olarak DEM ile cani Öcalan İmralı’da görüşsün çağrısı ile yeni bir boyuta evrilmişti. DEM ise Bahçeli’nin çağrısı sonrası Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu. DEM ile Öcalan geçtiğimiz günlerde İmralı’da görüşme yapmıştı. DEM heyeti, ziyaret sonrasında pek çok siyasi parti ile görüşme gerçekleştirdi. Bunlardan biri ise Bahçeli ile yaşanmıştı.

ERDOĞAN SON NOKTAYI KOYDU

Cani Öcalan’ın ev hapsine çıkacağı söylentileri ise gündeme damga vurmuştu. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü ‘Erdoğan, Öcalan’a ev hapsi sorusuna ne yanıt verdi?’ başlıklı köşe yazısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Selvi,Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün AK Parti milletvekillerinden bir grupla kahvaltıda bir araya geldiğini söyledi.

Selvi’nin kahvaltıya dair aktardığı bilgilere göre, Erdoğan, MHP liderinin “silahları bırakacaklarını açıklaması" çağrısında bulunduğu PKK lideri Abdullah Öcalan’ın “ev hapsine çıkacağı” söylentileri için “Ev hapsi, mev hapsi diye bir şey yok. Adamın kendisi de çıkmak istemiyor. Bunlar nereden çıkıyor? Af diye bir şey yok. Bebek katiline af yok” dedi. Erdoğan’ın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a dönerek “Bunları halka anlatın” talimatı verdiği de Selvi’nin yazısında belirtti.