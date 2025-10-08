Son günlerde yeni anayasa tartışmaları gündeme geliyor. Bu noktada AKP’li Şamil Tayyar’ın ‘bu bir bilgi’ diyerek referandum olacağının mesajını vermesi dikkat çekmişti. Anayasa değişikliği için 400 milletvekili gerekiyor. AKP ise şimdiden vekil transferlerine devam ediyor.

RESEPSİYONDAKİ FOTOĞRAFTA ANAYASA MI VAR?

Ancak halen çoğunluk transferlerle sağlanamadı. AKP’ye DEM Parti ve diğer partilerden destek gerekiyor. Bu noktada geçtiğimiz günlerde Meclis resepsiyonunda İYİ Parti ve CHP dışında kalan parti vekillerinin fotoğrafta yer alması tartışmaları alevlendirmişti.

GERÇEK TÜRKİYE'NİN ARKASINDAKİ BAKLA ÇIKTI

Bugün sabah saatlerinde Erdoğan resepsiyondaki fotoğrafa “Gerçek Türkiye” olarak adlandırırken, öğlen saatlerinde grup toplantısında ağzındaki baklayı çıkardı.

Erdoğan, “Türk demokrasisinin sivil damgalı bir anayasa ile taçlandırmamız dün olduğu gibi bakidir. Hedefimizden sapmadık. Darbelerden değil, sivil bir anayasa en büyük ihtiyaçtır. Bu nedenle milli bir meseledir. Milletin taleplerini karşılayan toplumsal sözleşmeye ihtiyaç gereklidir. 1982 anayasası miladını çoktan doldurmuştur. Bu parlamentodan çok umutluyuz. Siyaset arenasında rekabet halinde olsak da müzakere ve uzlaşı kültürünü tamamen rafa kaldırmayacağız. Siyasette düşman yoktur” dedi.