﻿Erdoğan ''Bay Kemal sendromu'' yaşıyor

Amerika'da bilim ve teknoloji, İngiltere'de temiz kredi, fon ve yatırım temasları yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için "çamur atma" kampanyası sürdürüyorlar.

Rekabette şu ilke peşinde değiller:

-"Ben daha iyisini temin edeceğim…"

Bay Kemal Türkiye'yi adım adım dolaşıyor, vatandaşların sorunlarını öğreniyor.

Peki, bu sorunları öğrenip de ne yapacak?

-Yan gelip yatacak mı?

18 Haziran 2023 seçimlerinde vatandaşın karşısına çıkınca ne vaat edecek?

"Türkiye Yüzyılı" gibi içi boş palavralarla milleti kandıracak mı?

Daha düne kadar şunu söylemiyor muydunuz?

-"Bunların vatandaşın sorunlarına çözüm bulacak tek bir projeleri yok…"

Birincisi;

Vatandaşın sorunlarına çözüm üretmek için temiz kredi lazım.

İkincisi;

İleri teknolojik yatırımları başta dev sanayi yatırımları lazım.

Üçüncüsü;

Bunları yapacak yatırımcılara finansal kaynak lazım.

-Bu soruya yanıt vermeden önce şu soruları sormayalım mı?

Türkiye'nin kaynaklarını 20 yıldır betona yatıran, tek bir tane bile dev yatırıma imza atmayan AKP iktidarı değil mi? Evet…

128 milyar doları buharlaştıran ve hesabını veremeyen AKP iktidarı değil mi? Evet…

Merkez Bankası rezervini EKSİ 58 milyar dolara düşüren AKP iktidarı değil mi? Evet…

11 milyona ulaşan işsiz ordusu yaratan AKP iktidarı değil mi? Evet…

Üretmeyen, tüketen ülke haline Türkiye'yi getiren AKP iktidarı değil mi? Evet…

Ekonomiyi çökerten AKP iktidarı değil mi? Evet…

"Türkiye'ye park" ettiler diyen Erdoğan bu 28 milyar doların kaynağını açıkladı mı? Hayır…

Kılıçdaroğlu, Amerika ve İngiltere'de Türkiye'ye finans, fon ve yatırımcı davet ederken bu kıskançlık bu çekememezlik bu çamur atma neden?

90 milyon nüfusa ulaşan Türkiye'nin sorunlarını çözmek için para ve yatırımcı lazım değil mi Erdoğan?

Değerli okurlarım,

Erdoğan'ın şu sözlerine bakar mısınız?

-"Birileri kıta kıta geziyor. Amerika olmadı, İngiltere, İngiltere olmadı, Almanya. Temiz para arıyormuş ama gittiği yer tüm dünyanın iliğini kemiğini sömürenlerin kapısı.

-Nerelere gittiğinin farkında mısın?

-Utanmadan sıkılmadan 10 bin kilometre öteye seyahatler düzenliyorlar. Bilmiyorum, İngiltere'nin hamburgeri ABD'den daha mı iyi?

-Çete diye itham ederek kendi yatırımcılarımızdan özür dilemeden temiz yatırımcı aramaya gidiyormuş. Daha dün tehdit etmemiş gibi yatırımcılara gidiyor. Yatırım kim sen kimsin?"

"Atma Recep din kardeşiyiz" sözünü hatırlıyor musun Erdoğan?

Peki, şimdi gelelim 1915 Çanakkale Köprüsü'nün finansmanına.

-Erdoğan;

Toplam 2 milyar 265 milyon Euro'luk kredinin yüzde 70'ine tekabül eden 1 milyar 582 milyon Euro'luk bölümünün yabancı bankalardan alınmasına onay vermedin mi? Verdin.

Peki, hangi ülkelerden alındı bu krediler? Bak sana hatırlatayım Erdoğan:

-İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Danimarka, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Çin…

Yahu Erdoğan sen 20 yıldır o kapılardan defalarca geçmedin mi?

"Türkiye'nin iliğini kemiğini sömürenler" dediğin bu ülkelerden 1915 Çanakkale Köprüsü(nün finansmanını sağlamadın mı Erdoğan?

2002'de AKP tek başına iktidar olduğunda Türkiye'nin dış borcu;

-125 milyar dolar idi…

2022'de bugün Türkiye'nin dış borcu;

-435 milyar dolar…

"Türkiye'nin iliğini kemiğini sömürenler" cümlene kapak olsun bu rakamlar Erdoğan…

Şimdi de kalkmış, "Temiz kredi, temiz fon, temiz yatırımcı" temin etmek için dünya devi şirket ve bankalarla görüşen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu kıskanıyor hatta kendi uygulamalarını dahi inkar edip karalayacak sözler sarf ediyorsun Erdoğan.

Anlıyorum elbette içinde bulunduğun psikolojiyi…

-Bay Kemal sendromu yaşıyorsun Erdoğan…

500 milyar dolar kaynak ile Türkiye'nin sorunlarını hızla çözeceği anlaşılan Bay Kemal'in Amerika ve İngiltere'de gördüğü büyük ilgi ve teveccüh altında eziliyorsun Erdoğan?

"Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne tam üye yapmak için onların açacakları fasılları beklemeden tüm gerekeni hızla yapacak ve en kısa sürede tam üye olacağız" diyen Bay Kemal senin kâbusun mu oldu Erdoğan?

Değerli okurlarım,

Kılıçdaroğlu gittiği ülkelerde siyaset yapmıyor.

Ülkemizin değerlerini, insanlarımızın becerilerini ve çalışkanlıklarını ortaya koyuyor.

Ekonomik krizin hızla kaldırılması için gerekenleri bugünden hazırladıklarını anlatıyor.

Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği için projeler üretiyor, kaynak temin ediyor.

Elbette kıskanacaklar, elbette çamur atacaklar ama onlar da biliyorlar ki Bay Kemal çıktığı yoldan dönmeyecek.

Şimdi gelelim tek bir alyans ile servetini açıklayan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorulara;

-İktidarının 20 yılında edindiğin mal varlığını yıl yıl açıklar mısın?

-Aile vakıflarına kimlerin, hangi şirketlerin ne kadar bağışta bulunduklarını açıklar mısın?

-Yurt dışındaki mal varlığını açıklar mısın?

-Aile fertlerinin yurt dışındaki mal varlıklarını açıklar mısın?

-Aile vakıflarının Amerika'daki mal varlıklarının kaynağını açıklar mısın?

Bekliyorum Erdoğan…