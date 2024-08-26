Erdoğan Bayraktar ağzını fena bozdu. İktidara argolu tepki

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan Bayraktar ağzını fena bozdu. İktidara argolu tepki

AKP'li eski bakan Erdoğan Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden iktidarın kırsal kalkınma planını eleştiren bir paylaşım yaptı. Bayraktar, paylaşımında, “Nah kalkınmaya devam edebilirsiniz” ifadelerini kullanarak sert bir tepki gösterdi.

AKP'nin eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, sosyal medya üzerinden iktidarın kırsal kalkınma planına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Bayraktar, paylaşımında kırsal kalkınma stratejilerine dair şunları ifade etti:

“Bir ülkenin köy nüfusunu %30-35 civarında tutmazsanız ve şehirde mevcut olan hizmetleri kırsal alanlara taşımazsanız, köylerde fiilen yaşanan sorunları çözmezseniz, hatta bu köy yerleşim birimlerine sadece ‘mahalle’ ismini verirseniz, kırsal kalkınma hayal olmaktan öteye geçemez. Bu durumda, ‘nah kalkınmaya devam edebilirsiniz’ demekten başka bir şey kalmaz.”

Bayraktar, eleştirisinde, köylerin gerçek anlamda desteklenmesi ve köy-şehir dengesinin sağlanması gerektiğini vurgulayarak, mevcut planların bu hedeflere ulaşmada yetersiz olduğunu belirtti. Sosyal medya üzerinden yaptığı bu açıklamalar, kırsal kalkınma politikalarının yetersizliği konusunda kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

9.png

Öne Çıkanlar
Çalışan emekliler dikkat. Emekli maaşınız anında kesilebilir
Çalışan emekliler dikkat. Emekli maaşınız anında kesilebilir
Yemekli vagonlarda flaş gelişme. Resmi Gazete'de yayımlandı
Yemekli vagonlarda flaş gelişme. Resmi Gazete'de yayımlandı
Altında alım zamanı geçti mi. Dev bankadan yatırımcıya altın tavsiyesi
Altında alım zamanı geçti mi. Dev bankadan yatırımcıya altın tavsiyesi
İcradan satılık dev hastane. Grubun şirketleri teker teker gidiyor
İcradan satılık dev hastane. Grubun şirketleri teker teker gidiyor
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Türkiye hukukta çağ atladı!
Türkiye hukukta çağ atladı!
Son Haberler
Kabızlık kalp hastalıklarının habercisi mi? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor Sağlık
Kabızlık kalp hastalıklarının habercisi mi? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor
Erdoğan'ın prensi yaşamını yitirdi Yaşam
Erdoğan'ın prensi yaşamını yitirdi
İstanbul'da iki çete çökertildi! Elebaşları yakalandı Yerel Haberler
İstanbul'da iki çete çökertildi! Elebaşları yakalandı
İmamoğlu Özel’den neden rahatsız oldu? Ankara’dan ‘sağlam’ kulis Gündem
İmamoğlu Özel’den neden rahatsız oldu? Ankara’dan ‘sağlam’ kulis
Unutkanlığın ve gizli inmenin bağlantısı var mı? Sağlık
Unutkanlığın ve gizli inmenin bağlantısı var mı?
Yüzerek ülke değiştirdiler Dünya
Yüzerek ülke değiştirdiler