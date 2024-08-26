Erdoğan Bayraktar ağzını fena bozdu. İktidara argolu tepki

AKP'nin eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, sosyal medya üzerinden iktidarın kırsal kalkınma planına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Bayraktar, paylaşımında kırsal kalkınma stratejilerine dair şunları ifade etti:

“Bir ülkenin köy nüfusunu %30-35 civarında tutmazsanız ve şehirde mevcut olan hizmetleri kırsal alanlara taşımazsanız, köylerde fiilen yaşanan sorunları çözmezseniz, hatta bu köy yerleşim birimlerine sadece ‘mahalle’ ismini verirseniz, kırsal kalkınma hayal olmaktan öteye geçemez. Bu durumda, ‘nah kalkınmaya devam edebilirsiniz’ demekten başka bir şey kalmaz.”

Bayraktar, eleştirisinde, köylerin gerçek anlamda desteklenmesi ve köy-şehir dengesinin sağlanması gerektiğini vurgulayarak, mevcut planların bu hedeflere ulaşmada yetersiz olduğunu belirtti. Sosyal medya üzerinden yaptığı bu açıklamalar, kırsal kalkınma politikalarının yetersizliği konusunda kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.