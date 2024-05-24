Erdoğan Bayraktar'dan hakkındaki iddiaya küfürlü tepki. En büyük O... çocuğudur

MedyaRadar'dan Ercan Öztürk'ün gün içinde paylaştığı bir haberde, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Erdoğan Bayraktar'a dair çeşitli iddialar gündeme geldi.

Haberde özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'daki konut ihalelerini kazanan şirketlerin sürekli olarak aynı olduğu vurgulandı. İhaleleri alan şirketlerden birinin ise Bayraktar'ın aile dostu ve oğullarının iş ortağı olan Nevzat Özülke'nin sahibi olduğu belirtilen Özülke İnşaat şirketi olduğu ifade edildi.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK..... ÇOCUĞUDUR"

Bayraktar, bu haberi sosyal medya hesabından yalanlayarak sert ifadeler kullandı. Paylaşımında, "Bu haberi kim yaptıysa! Benim veya çocuklarımın, TOKİ'den veya herhangi bir devlet kurumundan ihale alanlarla bir kör kuruşluk menfaat ilişkisi olan dünyanın en büyük..... çocuğudur. Bu vatanla uğraşanlara veyl olsun" şeklinde konuştu.