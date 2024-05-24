Erdoğan Bayraktar'ın ihale şampiyonu şirketle ilişkisi ortaya çıktı! Çarşaf çarşaf belgeleri yayınladılar

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk, Kahramanmaraş merkezli depremden sonra TOKİ tarafından yapılan ihaleleri takip ederek, kazanan şirketleri belgeleriyle haberleştirmişti. Malatya Battalgazi de, 1130 konut ve 10 adet dükkan yapılması için 18 Nisan 2024 tarihinde bir ihale yapıldı. 21b’ye göre pazarlık usulü yapılan ihaleyi Beyoğlu adresli Özülke İnşaat kazandı. TOKİ ile Özülke İnşaat arasındaki sözleşme bedeli tam 2 milyar 834 bin lira oldu.

Özülke İnşaat ile ilgili, ‘’Bulvar Atakent görücüye çıktı’’ haberi ortaya çıkmıştı. Haberin içeriğinde ‘’ Bayraktar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Erdoğan Bayraktar, Bulvar Atakent projesinin detaylarını anlattı’’ ifadeleri kullanılmıştı.

Beş yıldızlı otelde yapılan lansmanda Bayraktar’ın yanında oturan kişi ise Nevzat Özülke olduğu iddia edilmişti.

Bulvar Atakent projesini hayata geçiren firma ise Maksem Oğuz Kağan Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi. İstanbul Ticaret Odası’nda kayıtları incelendiğinde, şirketin kuruluş tarihi 18 Mart 2016, şirketin sermayesi 100 bin lira olarak gözüküyor.

Muhammed Oktay Bayraktar (Erdoğan Bayraktar'ın oğlu) , İbrahim yıldırım ve Nevzat Özülke… Proje tamamlandıktan sonra şirketin 3 Kasım 2023 tarihinde ek bir sözleşmeyle fesih edildiği görüldü.

İKİ OĞLU NEVZAT ÖZÜLKE İLE ORTAK

Bayraktar’ın 17-25 Aralık sürecinde gözaltına alınan oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar’ın yönetim kurulu başkanı, diğer oğlu Rahmi Bayraktar’ın ise yönetim kurulu üyesi olduğu BMM Grup İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ni incelendiğinde yine Nevzat Özülke çıktı.

Sütlüce’de bulunan şirketin kuruluş tarihi 5 Mart 2015. Şirketin sermayesi 1 milyon lira. 11 Mayıs 2022 tarihinde kapatılan tasfiye olan şirketin son yönetim kurulu üyesi deprem bölgesinden milyarlık ihaleler alan Nevzat Özülke oldu.

Nevzat Özülke, bir taraftan farklı isimli şirketlerle Bayraktar ailesiyle ortak inşaatlar yaparken, diğer taraftan da Özülke İnşaat ve Maksem Yapı isimli şirketiyle kamudan milyarlarca ihaleler kazandı.

DEPREM BÖLGESİNDEN 10 MİLYAR KAZANDI

İki şirketiyle 2023 yılında Malatya Yeşilyurt ilçesinde 7 milyar 200 milyonluk kazanan Özülke, 18 Nisan’da 2 milyar 834 bin liralık bir ihale daha kazanarak deprem bölgesinde kazanacağı parayı toplamda 10 milyara çıkarmış oldu.

Kanser hastası kızı ağlatan görüntüsüyle hafızalara kazınan Erdoğan Bayraktar dün X hesabından, ‘’Bu haberi Kim yaptıysa! Benim veya çocuklarımın, TOKİ’den veya herhangi bir Devlet Kurumundan ihale alanlarla bir kör kuruşluk menfaat ilişkisi olan Dünyanın en büyük….. çocuğudur. Bu Vatan’la uğraşanlara veyl olsun’’ paylaşımı yaptı.

İşte o belgeler...