Erdoğan bayram sonrası başlıyor. İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasi trafiği Kurban Bayramı’ndan sonra tekrar hızlanacak. Erdoğan’ın yurt dışı seyahatlerinin ilk durağının Kazakistan olacağı bilinirken 3-4 Temmuz'da Astana'da Şangay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin 'diyalog ortağı' olduğu Uluslararası Teşkilatın Toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan da davetli. Erdoğan’ın zirve kapsamında Türkiye’nin teşkilat üyeleri ile ilişkilerini ele alması, enerji ve ticaret başta olmak üzere ikili ilişkilerde istişare yürütmesi bekleniyor.

PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de temasların olacağı belirtiliyor. Putin ile gerçekleşecek görüşmede, Rusya Ukrayna savaşı, Karadeniz tahıl girişiminin işlevinin artırılması, Akkuyu Nükleer Santral çalışmalarında gelinen son durum, Trakya’da kurulacak gaz merkezi ile Suriye’nin kuzeyinde PKK ve YPG’nin sözde seçim girişimi masaya yatırılacak.

ROTAYI AZERBAYCAN’A KIRACAK

Erdoğan, Astana’dan sonra Azerbaycan’a gidecek. 5-6 Temmuz tarihleri arasında Şuşa’da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi’ne katılım sağlayacak. Söz konusu zirvede, Hazar gazının Türkiye üzerinden Batı’ya taşınması Türk devletleri arasındaki ticari faaliyetlerin artırılması, 2. Karabağ Zaferi’nin ardından bölgedeki normalleşme adımları değerlendirilecek.

NATO LİDERLER ZİRVESİNE KATILACAK

Erdoğan, Azerbaycan ziyaretinin ardından ise 9-11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek NATO liderler zirvesi için Washington'a gidecek. Zirvede konuşulacak en önemli gündem maddesinin Rusya Ukrayna savaşı olacağı belirtilirken Erdoğan’ın ittifak liderlerinin dikkatini İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına çekmesi bekleniyor.

ABD BAŞKANI BİDEN İLE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Daha önceden ertelenen Erdoğan-Biden görüşmesinin de zirve marjında gerçekleşmesi bekleniyor. Geçen mayıs ayında iki liderin programlarının uyuşmaması sebebiyle görüşmeleri ertelenmişti.

KKTC’DEKİ PROGRAMDA ÖZGÜR ÖZEL DE OLACAK

Cumhurbaşkanı 20 Temmuz günü, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümü kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olacak. Erdoğan’ın askeri geçit törenini izlemesi ve KKTC Meclisi’nde konuşması beklenirken yapılacak programa CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılacağı düşünülüyor.