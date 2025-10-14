Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP’li belediyelere yönelik operasyon üzerinden yeni bir yasal düzenleme gelip gelmeyeceği yönündeki bir soruya verdiği yanıtta yargının mevcut yasalar çerçevesinde görevini yaptığı söyledi. Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:

“Zaten bizim yasalarımızda bu tür yolsuzluklar, çalma, çırpma durumlarıyla ilgili gerekli düzenlemeler var. Bu noktada yargı tarafından verilmiş herhangi bir yakalama kararı vesaire olduğu anda, zaten yargımız gereğini yapar. Bu yerel yönetimler kanununda da var. Bütün bunlar zaten gayrimeşrudur. Bunlarla ilgili olarak da kanunların emri her an yerine gelir ve biz de bunların üzerine kesinlikle gideriz. Çünkü Belediyeler doğrudan millete hizmet etmenin ilk adımıdır. Bu makamlar millete hizmet için vardır; rant, yolsuzluk, israf için değil.”

“SAYIN ÖZEL’DEN AVRUPALI TÜRKLERDEN ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLERDİK”

Öte yandan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Avrupa’da yaşayan Türklerle bir araya geldiği mitingler hakkında da konuştu. Erdoğan, “Biz aslında Sayın Özel'den, Avrupalı Türklerden özür dilemesini beklerdik. Biliyorsunuz 2 ay önce milletvekilleri çıktı gurbetçilerimize, affedersiniz "zırzop" dedi. CHP yönetiminden bu konuda bir açıklama, bir düzeltme gelmedi” dedi. Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

“Arkadaşlar CHP bizi şaşırtmıyor. Bunlar CHP için alıştığımız şeyler. Geçmişte de kendi halkından bulamadığı karşılığı hep yaban ellerde arardı. CHP'nin ne yaptığını ve neyi planladığını, CHP'yi yöneten kadrolar dahi anlamakta zorlanıyor. Belediyeleri düşürdükleri durum ortada. Belediyeleri çapsızlıklarıyla ne hale getirdikleri ortada. Trabzon'da söyledim, yurt dışına şikayet turları düzenliyorlar. Böyle rezillik olur mu? Biz aslında Sayın Özel'den, Avrupalı Türklerden özür dilemesini beklerdik. Biliyorsunuz 2 ay önce milletvekilleri çıktı gurbetçilerimize, affedersiniz "zırzop" dedi. CHP yönetiminden bu konuda bir açıklama, bir düzeltme gelmedi. Madem Brüksel'e gittin, en azından bunun için bir özür dile. Sayın Özel bu erdemi göstermediği gibi; yoldaşlarına Türkiye Cumhurbaşkanını yuhalatarak çok daha büyük bir skandala imza attı. Gerçekten çok yazık. Onlar Brüksel'de laf üretirken biz Anadolu'da eser üretiyoruz. İşte o sıra ben Rize'deydim, öbür tarafta Trabzon'da açılışlar gerçekleştiriyordum. Bu hafta sonu 4 gün oraları dolaştık. Rize'mizin derelerini dolaştım, bütün o mekanları gözden geçirdik ve bakan arkadaşlarımla, oraların tadını aldık. Ülkemizi sürekli dolaşarak inşallah halkımızla bütünleşmeye devam edeceğiz.”

MISIR’DAKİ ZİRVE İÇİN OLUMLU KONUŞTI

Mısır’da gerçekleşen zirvenin Orta Doğu'da barışa giden yolda yeni bir dönüm noktası olmasını dile getiren Erdoğan, "Varılan mutabakatın harfiyen uygulanması, bu süreçte Amerika'nın İsrail hükümeti üzerindeki etkisini sürdürmesi çok önemli" dedi.

Gerçekleşen rehine ve mahkum takasının son derece önemli olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Anlaşmaya Filistin sorununu çözen bir belge gözüyle bakmak yanlış olur. Varılan bu mutabakat özü itibarıyla bir ateşkes düzenlemesidir" ifadelerini kullandı.

Filistin davasının yegane çözümü 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin kurulmasını olduğunun altını çizen Erdoğan, "Türkiye olarak bunun için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.