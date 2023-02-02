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Erdoğan 'Benim alanım ekonomi neticesi ortada' deyince Meral Akşener bomba yorum yaptı

Erdoğan'ın, ,"Faiz sebep, enflasyon neticedir" sözlerinin üzerine İYİ Parti lideri Meral Akşener, “Netice” gerçekten ortada… Değil mi" diye sordu.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 02:24
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Erdoğan 'Benim alanım ekonomi neticesi ortada' deyince Meral Akşener bomba yorum yaptı

Erdoğan 'Benim alanım ekonomi neticesi ortada' deyince Meral Akşener bomba yorum yaptı
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında sorulara yanıt verdi

Erdoğan, düşük faiz mesajı vererek, "Dünyada faizi sürekli yükselttiler. Ben de tam aksine faizi indirmenin mücadelesini verdim.
Şu anda bizde faiz yüzde 9 bunu daha da düşüreceğiz.
Faiz ve enflasyon doğru orantılıdır. Faiz sebep, enflasyon neticedir.
Buna inanmayanlar olabilir, ben böyle inanıyorum.
Alansa benim alanım da ekonomi ve neticesi ortada." dedi.

“NETİCE” GERÇEKTEN ORTADA… DEĞİL Mİ?"

Erdoğan’ın ifadelerinin üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ve Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ı etiketleyerek “Netice” gerçekten ortada… Değil mi" diye sordu.

ÖZLALE: ATMA ZİYAAAAA!

Akşener’in paylaşımını alıntılayan Özlale de, "Mart 2021 Politika faizi: 19, Enflasyon: 16 Aralık 2023 Politika faizi: 9, Enflasyon: 64 Alanı da ekonomiymiş. Atma Ziyaaaaa!" ifadelerini kullandı.

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Enflasyon
2.02.2023 09:39
Fiyatlar sabitlenmis güya o kadar zam olduki sabitlemede yetmiyor dün bu marketler düşmandi bugün ciciler ısmarlama suyla değirmen dönmüyor sn Cumhurbaşkanı koltuk ne tatlı kalkmak bilmiyor daha  
 
Ben Tosunpaşa
2.02.2023 09:39
Gülmeyin lan kargalar  
 
Enflasyon
2.02.2023 09:36
Faiz neden enflasyon sonucmus artık insanları aptal saf yerine koymayın dize ekmek elden su gölden harunduzun.oldunuz Karun zincir marketlere baskı bile yetmiyor artık enflasyonu durmaya  
 
TÜM YORUMLAR (17)
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