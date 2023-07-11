Son Dakika... Erdoğan Biden görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için bulunduğu Litvanya'da ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi.

Son Dakika... Erdoğan Biden görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında geldiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta görüşmelerine devam ediyor. Erdoğan bu kapsamda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

Erdoğan ikili görüşmelerini ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşme ile sürdürdü. Daha önceden saati ve tarihi belirlenen kritik görüşme başladı.

Erdoğan toplantı salonunda şu sözleri sarf etti:

"YENİ BİR SÜRECİ BAŞLATIYORUZ"

"Seçim sebebiyle ilettiğiniz tebrik mesajı sebebiyle teşekkür ediyorum. Stratejik mekanizma kapsamında sıranın artık devlet başkanlığı düzeyinde istişarelere geldiği kanaatindeyim. Bugün NATO marjında bu görüşmeyi ilk adım olarak görüyorum. Bundan önceki görüşmelerimiz adeta ısınma turları gibiydi ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz. "

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