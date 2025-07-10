Erdoğan bile bu kadarını beklemiyordu! Ağızları açıkta bırakacak anket…

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan bile bu kadarını beklemiyordu! Ağızları açıkta bırakacak anket…

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yeniden aday olmalı mı?' sorusuna katılan 10 Türk'ten 7'si aday olmamasını istediği ortaya çıktı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yapılan bir anket dikkat çekti. Araştırmanın sonuçlarını yazısında paylaşan gazeteci Ertuğrul Özkök, her 10 Türk vatandaşından 7’sinin Erdoğan’ın yeniden aday olmasını istemediğini aktardı.

ERDOĞAN’I AKP’LİLERDE ÜZDÜ

Saros Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin anketi dün yeni anket verilerini paylaştı. Anketlere ilişkin çarpıcı veriler dikkat çekti. Son dönemde CHP’li belediyelere yapılan operasyonlar anketlere yansımış durumda. Son ankette bu sefer AKP’lilerden de Erdoğan’ı üzecek hamle geldi. Erdoğan, bir kez aday olmalı mı? sorusu katılımcılara soruldu.

ADAY OLMASINI İSTEMEYENLER FAZLA

Ünlü gazeteci Ertuğrul Özkök, tarafından paylaşılan araştırma sonucunda, de “Bir erken seçim olması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olmasını ister misiniz?” sorusuna Yüzde 67.6, "Hayır istemem" derken yüzde 26.2 ise "Evet isterim." dedi.

Özkök, “Erdoğan'ın yeniden adaylığı tartışılırken araştırmaya göre, her 10 Türk’ten yedisi “Erdoğan dönemi artık sona ermeli” diyor.” ifadelerine yer verdi. Araştırmaya katılanların yüzde 71.8'i erken seçim istediği ortaya çıktı.

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