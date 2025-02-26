Erdoğan, Binali Yıldırım’ın sağ kollarını sildi attı! Ünlü yazardan bomba değişim kulisi…

AKP’de yaşanan değişime ilişkin, kulislerde konuşulanları Nuray Babacan, aktardı. Babacan’ın aldığı bilgide, seçimin faturasının Erkan Kandemir, Hamza Dağ ve Fatih Şahin’e kesildiği belirtildi. Babacan, “Ayrıca MKYK’da Binali Yıldırım’ın izleri tamamen silindi. Yıldırım’ın kontenjanı olan isimler de listeye konulmadı” dedi.

‘TROYKA GİTTİ’

Nefes yazarı Nuray Babacan, AKP kulislerinde değişime ilişkin neler yaşandığını bugünkü ‘AKP’de transfer krizi’ başlıklı köşe yazısında aktardı. Babacan, son iki seçimin başarısızları olarak adlandırılan genel başkan yardımcıları Erkan Kandemir, Hamza Dağ ve Fatih Şahin’in genel merkez yönetimine alınmaması ‘troyka gitti’ şeklinde yorumlandığını aktardı. Üç ismin üzerinin çizildiğini belirten Babacan, “Bu ekibin, seçim sürecinde aday listeleri başta olmak üzere, birçok konuda etkin olduğu, kendi ekiplerini ve adamlarını ön plana çıkardıkları iddia ediliyordu. Bir anlamda seçimin faturası bu üç isme kesilmiş oldu” ifadelerini kullandı.

“BİNALİ YILDIRIM’IN İZLERİ TAMAMEN SİLİNDİ”

Bu isimlerden bazılarının bakan olarak değerlendirileceğini iddialarını dile getiren Babacan’ın ‘Binali Yıldırım’ detayı ise dikkat çekti. Babacan’ın aldığı bilgide, “Ayrıca MKYK’da Binali Yıldırım’ın izleri tamamen silindi. Yıldırım’ın kontenjanı olan isimler de listeye konulmadı” dedi.

YARI YARIYA DEĞİŞİM YAŞANDI

AKP’de 22 yıllık iktidarlık, geçtiğimiz yerel seçimlerde son bulmuştu. Bu noktada parti içerisinde 2 kez İstanbul’un ve Ankara’nın kaybedilmesi değişimi beraberinde getirdi. AKP’deki yeni kongrede MKYK’da yarı yarıya değişim yaşandı. Değişimin ise bakanlara kadar geleceği de konuşuluyor.