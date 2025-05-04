Erdoğan bir çift laf söylesene

Öldürülen Halil Falyalı’nın finans müdürü Cemil Önal Hollanda’da öldürülmeden önce Bugün Kıbrıs gazetesi genel yayın yönetmeni Ayşemden Akın’a konuşmuştu.

Önal; Türkiye’ye iade edilirse hayatta kalamayacağını öne sürüyor ve şu iddialarda bulunuyordu:

Devlet yetkililerine yapılan yasadışı ödemelerle ilgili elinde bulunan bilgi ve belgeler nedeniyle hedef haline geldim.

Falyalı’nın örgütü adına, çoğunluğu Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’taki iktidar partisi yetkilileri olmak üzere, ayda yaklaşık 15 milyon doları “sponsorluk” ödemeleri adı altında kişisel olarak aktardım.

Bu ödemelerin çoğunun nakit olarak teslim edildi, bazı transferlerse kuyumcu ve döviz büroları aracılığıyla ayarlandı, dolayısıyla ödemelerin izinin sürülmesin zordur.

Türkiye’de AKP 23 senedir iktidar olan AKP’de hangi siyasetçiler Faralyalı’dan “sponsorluk” ödemeleri aldı?

MASAK AKP iktidarının yetkilileri hakkında araştırma yapacak mı?

Önal eski MİT başkanı ve dışişleri bakanı Hakan Fidan’ın ismini de açıkladı.

İddiaya göre Fidan, Yasin Ekrem Serim'i Kıbrıs'a büyükelçi olarak şantaj kasetlerini alması için göndermiş.

Önal’ın 5 kaseti ortaya çıkar mı bilemem.

Recep Tayyip Erdoğan’a diyorum ki;

Nedir bu rezalet rüşvet / sponsorluk olayları?

Senin bu olaylardan bilgin var mı yok mu?

Bu iddialar AKP’ye kara leke değil mi?

AKP hakkındaki bu kara leke hakkında neden suskunsun?

Bir çift laf söylesene Erdoğan.

Değerli okurlarım,

Yeniçağ köşemde 18 Nisan 2025’te, “Borsa da yapılan manipülasyon operasyonları” başlıklı yazıma açıklama geldi.

Rumuz olarak vermeme rağmen vekili Av. Sümeyye Atar Avcı bir açıklama gönderip Namık Kemal Gökalp adını açıkça vererek “mesnetsiz iddia” dedi.

Bu açıklamayı sorumlu gazetecilik anlayışı ile köşemde yayınladım.

Gökalp’e 2014’te SPK tarafından yasak getirildiği ve hakkında suç duyurusunda bulunulduğunun belgesini de Gürban açıkladığını gördüm.

2 Mayıs 2025’te Yeniçağ gazetesinde özetle şu haber yayınlandı:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca “Borsa İstanbul’da manipülasyon ve usulsüzlük soruşturması” başlatıldı.

Firari 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürerken 12 kişi tutuklandı.”

Bu kişilerin adları yayınlanmadı.

“Ölmeyi göze aldım” diyen İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban’ın sosyal medya “X” platformundan adlarını verdiği kişiler bu dosyada var mı? Bilemem.

Gürban “X” hesabından en son şu açıklamayı yaptı:

“Borsa operasyonlarının devam etmesini bekliyorum, hatta bunlara dokunulamaz denilen isimlere kadar uzanacağı beklentisi içindeyim.

Gerek SPK Başkanı gerekse savcılık bu konuda çok titiz davranıyor.

Bu çalışmaların devam edeceğini ve hiç olmaz denilen yerlere kadar gideceğini düşünüyorum.”

Bir açıklama göndererek Namık Kemal Gökalp hakkında “mesnetsiz iddia” diyen Av. Avcı’ya soruyorum:

İYİ Parti milletvekili “X” hesabından 15-16 Nisan tarihlerinde adları da yazdığı paylaşımlar hala yayında.

Madem, “mesnetsiz iddia” neden yargı kararı ile bu paylaşımları engellemiyorsunuz?