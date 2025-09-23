Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York temasları kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor.

ABD'li bakandan Erdoğan'a küstahça sözler: İnsanlar istedikleri şeyleri söyleyebilir ama...ABD'li bakandan Erdoğan'a küstahça sözler: İnsanlar istedikleri şeyleri söyleyebilir ama...

BM Genel Kurulu'na bugün hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Guterres ayaküstü kısa sohbetin ardından ikili görüşmeye geçti. Görüşmede bölgesel konular ele alındı.

Son Haberler
Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Almanya’dan tartışma yaratan ‘döner’ hamlesi!
Almanya’dan tartışma yaratan ‘döner’ hamlesi!
Haftanın VAR kayıtları açıklandı: Kırmızı kart pozisyonunda neler konuşuldu?
Haftanın VAR kayıtları açıklandı: Kırmızı kart pozisyonunda neler konuşuldu?
Muharrem İnce'den dikkat çeken Erdoğan paylaşımı
Muharrem İnce'den dikkat çeken Erdoğan paylaşımı
Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a tam destek!
Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a tam destek!