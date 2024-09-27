Erdoğan bot krizine el koydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) yapısına yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) 5 daimi üyenin adeta dünyayı yönettiğini, BMGK'deki 15 geçici üyenin ise etkisi olmadığını söyledi. Erdoğan, "Daimi üye olmanın gayretindeyiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"BM'de 5 tane daimi üye ve bunun yanında 15 tane geçici üye. Bu daimi üyelerin konumu 2 dudak arasında her kararı verebiliyor. 15 tane geçici üyenin ise burada herhangi bir tesisi söz konusu değil. Bu 5 üye adeta dünyayı yöneten ülkeler konumunda.

"DAİMİ ÜYE YAPMALARI GİBİ HESAPLARI YOK"

Şu anda Japonya, Çin bizler Almanya gibi üyeler her ne kadar daimi üye olma teşebbüsü varsa da şu anda daimi üye olamadıkları için herhangi bir tesisi söz konusu değil.

Daimi üyelerin de bizleri daimi üye yapmaları gibi hesapları yok. 15 üyenin burada yapabileceği bir iş söz konusu değil.

YUNANİSTAN'LA YAŞANAN BOT KRİZİ

Önümüzdeki yılın başında yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısını yapacağız. Şu anda benim büyükelçi konumunda Çağatay Bey muhatabıyla görüşmelerini sürdürüyor. Büyük ihtimal önümüzdeki yılın başında bir araya gelme durumumuz olacak. O zaman da bu konuyu masaya yatıracağız. Ağırlıklı olarak yüksek stratejik konsey toplantısı, Ege'de yaşanan sıkıntılar. Bu konuları sayın başkan masaya yatıracağını ve sorunlarını da çözeceğini ifade etti.

Paşinyan'la olan görüşmede öne çıkan Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan sıkıntılardı. Bu konuda ben Paşinya'nın olumlu yaklaşımda gördüm. Azerbaycan'ın da aynı anlayış içerisinde olduğunu biliyorum. Bu iki ülke bu yaklaşımı ortaya koyarak bu sorunu çözerler."