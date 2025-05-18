Erdoğan bu açıklamaya çok kızacak! Arınç: Yüzde 50'yi bulmaları çok zor

BÜLENT ARINÇ’TAN GÜNDEM DEĞERLENDİRMESİ: “ADALET EKMEKTEN DAHA ÖNEMLİ”

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve AK Parti kurucularından Bülent Arınç, Medyascope yayınında Ruşen Çakır’ın sorularını yanıtladı. Arınç, hem yargı süreçleri hem de Türkiye’nin siyasi atmosferine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TUTUKLU YARGILAMAYA ELEŞTİRİ: “CEZAYA DÖNÜŞMEMELİ”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu yargılanmasına karşı olduğunu belirten Bülent Arınç, “Tutukluluk bir tedbirdir, cezaya dönüşmemelidir” dedi. Yargının verdiği kararların telafisinin zor olduğunu söyleyen Arınç, “Öyle muğlak ifadelerle insanları tutukluyoruz ki, sonradan pişmanlık fayda etmiyor” ifadelerini kullandı.

“YARGIYA GÜVEN SARSILDI”

Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararların büyük bölümünün adil yargılama hakkı ihlali gerekçesiyle alındığını hatırlatan Arınç, toplumda yargıya olan güvenin azaldığını ifade etti. “İsnatlar dikkatle yapılmalı, lekelenmeme hakkı ve masumiyet karinesi gözetilmelidir” dedi.

“YÜZDE 50 ZOR GÖRÜNÜYOR”

Yerel seçimlerin ardından CHP’nin birinci parti çıkmasının ardından AK Parti’nin mevcut durumunu da değerlendiren Arınç, AK Parti’nin yeniden yüzde 50 bandına ulaşmasının mümkün olduğunu ancak mevcut şartlarda bunun oldukça zor göründüğünü söyledi. Partisinin bu hedefe ulaşabilmesi için 2001 ruhuna dönmesi gerektiğini ifade eden Arınç, yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadele vurgusu yaptı.

SİYASİ DİL ELEŞTİRİSİ: “KAVRAMLAR AĞIRLIĞINI YİTİRİYOR”

Arınç, “hain”, “terörist” gibi ifadelerin siyasette sıkça kullanılmasının anlamını yitirmesine yol açtığını belirterek, “Her kesim hakkında bu sözler söylenince ağırlığı kalmıyor” dedi.

“ADALET EKMEKTEN DAHA KIYMETLİDİR”

Adaletin toplumsal barışın temeli olduğunu söyleyen Arınç, “Adalet olmazsa hiçbir şey olmaz. Bugün ekmekten, sudan bile önemlidir. Çünkü adaletsizlik ekonomik krizleri de doğurur” dedi. Kul hakkına dikkat çeken Arınç, her adımın bilinçle atılması gerektiğini söyledi.

ÇÖZÜM SÜRECİNE DESTEK: “BU İŞİ BİTİRMEK BOYNUMUZUN BORCU”

Çözüm sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Arınç, geçmişte süreçte aktif yer aldığını ve bugün de desteklediğini ifade etti. “Bu işi bitirmek boynumuzun borcu” diyen Arınç, DEM Parti çevresindeki iyimser beklentilerin kendisini de etkilediğini, bu nedenle umutlu olduğunu belirtti.

“TERÖRİSTLE DEĞİL, TERÖRLE MÜCADELE EDİLMELİ”

Terörle mücadele konusuna da değinen Arınç, güvenlik odaklı politikaların tek başına yeterli olmadığını belirterek, “Biz teröristle mücadele ediyoruz, terörle değil” dedi. Terörün nedenlerinin analiz edilmeden yalnızca askeri yöntemlerle kalıcı çözüm sağlanamayacağını vurguladı.

“UMUT HAKKI HERKES İÇİN GEÇERLİ”

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarına atıfta bulunan Arınç, “Umut hakkı sadece Öcalan için değil, aynı durumda olan herkes için geçerli. Umut, insanın yaşamasını sağlayan en temel duygudur” ifadelerini kullandı.