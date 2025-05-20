Erdoğan bu fotoğraf için ilk kez konuştu. Görünce ne hissetti?

Düzenleme: Kaynak: AA
Erdoğan bu fotoğraf için ilk kez konuştu. Görünce ne hissetti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk’taki Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nde yapay zekayla oluşturulan çocukluk fotoğrafını 19 Mayıs etkinliğinde ilk kez yorumladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmıştı.

Zirve açılışında zirveye katılan liderlerin yapay zeka ile oluşturulmuş çocukluk fotoğrafları izletilmişti.

Bu fotoğraflar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da çocukluk hali yer aldı.

Bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla bir araya geldiği etkinlikte yapay zeka çocukluk fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu.

Arnavutluk'taki o görüntüleri hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu yorumu yaptı:

"Arnavutluk, takdimde enteresan bir şey yaptı. Bütün ülkelerin devlet başkanlarını, başbakanlarını yapay zeka ile ekrana getirdi. Çok ilginçti ve orada her ülkenin devlet başkanı veya başbakan o yapay zekada takdim edildi. İnşallah bizler de en yakın zamandaki yapılacak yarışmada böyle bir altyapıya sahip olarak meydana çıktık, çıkıyoruz. Kendimize güveniyoruz, sizlere güveniyoruz ve böylece güçlü bir yapay zeka altyapısıyla da inşallah geleceğe yürüyoruz."

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