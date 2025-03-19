Erdoğan bu işin içinde nasıl çıkacak?

Devlet Bahçeli’nin bebek katili ve İmralı canisi Öcalan’a umut hakkı ile af vaadi MHP ve AKP’yi DEM ile birleştirdi.

Erdoğan 21 Mart Nevruz Bayramını Haliç Kongre Merkezi’nde DEM’lilerle birlikte kutlayacak.

MHP’liler de Semih Yalçın önderliğinde mutlaka katılsınlar.

Halay başı Erdoğan’la birlikte AKP’liler, MHP’liler, DEM’liler, Hüda Par’lılar, DSP’liler halay çekip, bahçede yakılacak lastiğin üzerinden coşkuyla atlarlar.

Öcalan aman unutulmasın!

21 Nisan Nevruz bayramını kutlamak için bu partilerin temsilcilerinden oluşacak bir ekip İmralı’ya giderek halay başı Öcalan ile halay çeksinler.

Amerikan senaryosu Büyük Ortadoğu Projesinin (BOP) Türkiye ayağının oluşturulmasını da bu vesile ile bayram havasında coşkuyla kutlasınlar.

Değerli okurlarım,

HTŞ’li terörist Ahmet El Şara Suriye’de Esad’ı devirip devlet başkanlığını ilan edince ilk kutlayan ve ilk temasa geçen Erdoğan iktidarı oldu.

Türkiye’nin Suriye politikasında karma karışık bir tablo ortaya çıktı.

Trump'ın Erdoğan’a yazdığı “Aptallık etme” mektubunu hatırlatayım.

Bu mektubunun ekine Trump, “Bu iyi bir adam” dediği Mazlum Kobani’nin Erdoğan’a yazdığı bir mektubu da koymuştu.

Sarayın sözcüleri, “bu mektupları yırttık attık” dediler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT söyleşisinde konuşan dedi ki;

“Mazlum denilen terörist kırmızı bültenle aranıyor. ABD'nin bu adamı bize teslim etmesi lazım. Bugün Adalet Bakanıma da söyledim, onlar da bu adamı isteyecekler. Böyle bir çalışmanın gayreti içerisindeyiz.”

Aralarında Lindsey Graham’ın da bulunduğu Amerikalı senatörler ise Kobani’ye Amerika vizesi verilmesi için Dışişleri Bakanlığı’na mektup gönderdiler.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise bu gelişmenin ardından dedi ki;

“Bu şahıs ABD'nin ve diğer devletlerin terör örgütü olarak tanıdığı PKK'nın lideridir ve adaletten kaçmaktadır. Kobani Interpol kırmızı bülteniyle aranmaktadır.”

Mazlum Kobani ise dedi ki;

" ABD yönetimiyle SDG arasında ortak bir program hazırlıyoruz."

Erdoğan ile görüşmeyen Başkan Trump, SDG Komutanı Mazlum Kobani ile görüştü ve hedefi şöyle özetledi:

"Belki de şu an Kürtler için petrol yataklarına doğru gitmeye başlamalarının zamanıdır."

Suriye'de geçici yönetimin lideri Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ve SDG komutanı Mazlum Abdi 10 Mart'ta anlaştı ve sekiz maddelik anlaşmayı imzaladı.

PKK türevi terör örgütü YPG, Suriye ordusuna entegre edildi.

Suriye devletini birlikte yönetecekler.

Amerika’nın İsrail ile elele gerçekleştirdiği BOP’un Suriye politikasının sonucu bu hale geldi.

Gelelim Türkiye’ye.

Mazlum Kobani İçişleri Bakanlığı’nın kırmızı bültenle aradığı teröristler listesinde yer alıyor.

Mazlum Suriye’nin savunma bakanı olursa Türkiye ne yapacak?

Ya da Suriye’nin kuzeyinde Mazlum önderliğinde “Kürdistan Özerk Bölgesi” ilan edilirse Türkiye ne yapacak?

Türkiye PKK uzantıları PYD, YPG, SDD ile terör mücadelesini nasıl yürütecek?

Erdoğan Adalet Bakanına “terörist başı Mazlum’u yargılamak için Amerika’dan iste” diye talimat vermişti.

Eğer vermediyse boşuna yorulmasın Yılmaz Tunç.

Mazlum Kobani de Erdoğan tarafından sarayda El Şara gibi ağırlanır.

Bir de şu konu var.

Amerika, İsrail ve Suriye, “Türk ordusu Suriye topraklarını terk etsin” kararı alırlarsa şu soru gündeme gelecek:

Erdoğan bu işin içinde nasıl çıkacak?

Sonuç olarak, Türkiye'nin iç ve dış politikasında büyük soru işaretleri var. Erdoğan’ın siyasi mühendisliği, Türkiye’yi nereye götürecek?

Muhalefet partileri ise, tüm bu gelişmelerin sessiz seyircileri.