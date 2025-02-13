Erdoğan bu kez Pakistan Cumhurbaşkanı'na Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Pakistan'da Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari’ye Togg aracı hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Pakistan'da temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in ardından Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari’ye de Togg aracı hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde de resmi ziyaret düzenlediği Malezya’da Malezya Başbakanı Enver İbrahim’e TOGG aracı hediye etmişti.