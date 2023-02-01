Erdoğan EYT'de ilk maaşların ne zaman yatacağına ilişkin konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında sorulara yanıt verdi. Erdoğan, EYT'de ilk maaşların ne zaman yatacağına dair de konuştu.

"EYT konusunda çok kapsamlı bir çalışma yürütüldü" diyen Erdoğan, planın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüleceğini söyleyerek, ilk aylıkların ne zaman bağlanacağını açıkladı.

"ŞUBAT YA DA MART GİBİ BAĞLANABİLİR"

Erdoğan, EYT'ye ilişkin şunları söyledi:

EYT konusunda çok kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Teklif Meclis’e sunuldu. Yarın Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. AK Parti olarak teklifi yasalaştırarak vatandaşlarımıza haklarını vermek istiyoruz. EYT kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir. Bu işi inşallah bir an önce bitireceğiz.