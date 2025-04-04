Erdoğan canlı yayında konuştu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan canlı yayında konuştu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında açıklamalarda bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, Bahçeli'nin durumuna ilişkin, "Bahçeli'nin sağlığı gayet iyidir. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin. Yapacağımız çok iş var" dedi.

ERDOĞAN: YAPACAĞIMIZ ÇOK İŞ VAR

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Soruları yanıtlayan Erdoğan, 66 gün sonra kameralara yansıyan Bahçeli'nin, Alparslan Türkeş'i anmak üzerine mezarlıkta yaptığı ziyarete ilişkin, "Bahçeli'nin sağlığı gayet iyidir. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin. Yapacağımız çok iş var." ifadelerini kullandı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE SIKINTI YOK, PLANLADIĞIMIZ ŞEKİLDE SÜRÜYOR"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkinde konuşan Erdoğan, "Terörsüz Türkiye'de sıkıntı yok, planladığımız şekilde sürüyor. Cumhur İttifakı en güzel şekilde süreci yönetmektedir. Her geçen gün iyiye giden bir Türkiye var. Bundan sonraki süreci Türkiye inşa edeceğiz" dedi.

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