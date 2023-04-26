Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı. Katıldığı program bir anda kesildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7 ve Ülke TV’nin canlı yayınında katıldı.

Saat 22.00’de başlayacağı açıklanan yayın saat 23.30’da başlarken, Erdoğan’ın gündemi değerlendirdiği sırada yayın birden kesildi.

O sırada soru soran Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, rejiye ‘reklam' dedi ve ayağa kalkmaya çalıştı.

O anlarda ekrana ‘eyvah eyvah' sesi de yansıdı. Kameralar ise Erdoğan'ı göstermeden canlı yayın birden kesildi.

ERDOĞAN: MİDEMİ ÜŞÜTMÜŞÜM

Canlı yayın kısa bir aradan sonra kaldığı yerden devam etti.

Erdoğan "Üzerinize afiyet dün bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Üzerinize afiyet midemi üşütmüşüm. Hatta 'İptal etsek mi' dedim 'Ama söz verdik gelelim' dedim. Sizlerden ve seyircilerden helallik istiyorum" diye konuştu.

Program kısa bir süre sonra da sona erdi.