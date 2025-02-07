Erdoğan: Cengiz Holding'in yardımını beğenmedim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 50 binin üzerinde yurttaşın hayatını kaybettiği depremlerin yıl dönümünde Adıyaman'da anahtar dağıttı.

Erdoğan, Cengiz Holding Yönetimi Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'in yardımlarını beğenmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hak sahiplerine anahtar teslim etti. Erdoğan Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'i sahneye çağırdı.

Erdoğan ile Cengiz arasında geçen diyalog ise dikkat çekti. Erdoğan, Mehmet Cengiz'e "Cengiz Holding'in yardımlarını beğenmedik. Daha fazla, daha fazla..." dedi.