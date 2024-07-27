Erdoğan CHP'li belediyelere borçlar tahsil edilecek taviz yok dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni’ne katıldı.

Erdoğan burada belediyelerin SGK'ya olan borçlarının tahsili konusunda açıklamalar yaptı.

“BORÇLAR TAHSİL EDİLECEK”

Belediyelerin SGK'ya olan 96 milyar liralık borcu hakkında konuşan Erdoğan “Atıp tutmayı çok iyi biliyorlar, ama borç ödemeye gelince ara ki bulasın. Dans gösterisine, vals gösterisine gelince para var. Ancak SGK'ye borç ödemeye gelince, yetimin, emekçinin hakkını ödemeye gelince para yok. Öne sürülen bahanelerin hiçbirini kabul etmiyoruz. Bakanlığımız parti ayrımı göstermeden borçları tahsil edecek. Duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz.” İfadelerini kullandı.

“YÜZDE 68'İ CHP'Lİ BELEDİYE AİT”

Devamında Erdoğan “SGK'ya en fazla borcu olan ilk 5 belediye CHP'li. Toplam 96 milyar liralık borcun 65,1 milyar lirası yani yüzde 68'i CHP'li belediye ve iştiraklerine ait. Borçlarının hatırlatılması CHP'yi ciddi manada tedirgin etti.

Öyle ki dengeleri bozuldu, muvazeneleri kaydı, motor su kaynattı. Borcu en fazla olan belediyeler, CHP'nin sürekli kazandığı belediyeler. Dahası CHP'ye geçen belediyelerin borcu katlanarak artıyor.” dedi.

NELER OLMUŞTU?

Erdoğan partisinin toplantısında "Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumuna olan birikmiş borçlarını ödesin. Bakanlığımız borçların tahlisine başlayacak” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan’ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da harekete geçmişti.

Özgür Özel ise tepki göstererek “En borçlu belediyeler AKP'den yeni devraldıklarımız. Bursa, Sakarya, Ordu, Balıkesir ve Denizli. En borçlu beş belediye AKP'den aldığımız belediyeler. Kendi ödemediği parayı bizden kesmeye kalkıyor. Bu sayede istiyor ki çöpler toplanamasın, ulaşım aksasın. Hapırsan da köpürsen de bir yolunu bulacağız, milletin gönlünü alacağız. O iktidarı senin elinden alacağız. Ant içiyorum “ demişti.