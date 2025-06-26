Erdoğan CHP’ye vurdu, ‘Bay Kemal’e sahip çıktı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için gittiği Hollanda dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, CHP'yi vururken, Kılıçdaroğlu'nu kurultay tartışmalarında sahiplendi. Erdoğan, "13 yıl boyunca önünde düğme ilikledikleri bir şahsa yaptıkları karşısında ürkmemek, hicap duymamak mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"HİCAP DUYMAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

CHP'de kurultay davasına ilişkin tartışmalar devam ederken, Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla geri dönme planı ve CHP yönetiminin verdiği cevaplar, AKP tarafında da konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin tartışmalar hakkında ilk kez uçakta konuştu. NATO zirvesi için gittiği Hollanda dönüşünde soruları yanıtlayan Erdoğan, konu hakkındaki soruya şu cevabı verdi:

"CHP maalesef bugün mefluç olmuş halde. Şimdi bakıyorsunuz işte birileri “4 yıldan sonra ben tekrar geri dönüyorum” diyor. Bir diğerleri “Acaba kimler gelir?” diyor. Türkiye'nin temel meseleleriyle ilgili söyleyecek sözü kalmamış, koskoca partiyi bir avuç “ikbal avcısının” ihtiraslarına esir etmiş durumdalar. Çevremizde onca hadise yaşanırken CHP'den “biz de böyle düşünüyoruz” tarzı bir yaklaşım gördünüz mü? Bir öneri getiremiyorlar, çünkü herhangi bir fikirleri yok. Siyaseti sadece kendi sığ havuzlarından ibaret sanıyorlar. Okyanustan habersiz lafla peynir gemisi yüzdürmeye çalışıyorlar. Kavga etmekten hizmet etmeye fırsat bulamıyorlar. Yönettikleri belediyeler, hepsi iflas bayrağını çekmiş durumda. Durumlar hiç iyi değil. Yolsuzluk, usulsüzlük, haraç ve rüşvet almış başını gidiyor. İşte son zamanlarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ortaya koyduğu deliller, belgeler hepsi ortada. Sadece İstanbul değil, başka iller de ne yazık ki durum felaket. 13 yıl boyunca önünde düğme ilikledikleri bir şahsa yaptıkları karşısında ürkmemek, hicap duymamak mümkün değil. Değerli arkadaşlar, ne demişler? Bizans'ta oyun, CHP'de kavga bitmez."

"ANAYASA KONUSUNDA SAMİMİYİZ"

Yeni Anayasa çalışmasına ilişkin Erdoğan, "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak yeni, sivil, özgürlükçü anayasa konusunda samimiyiz. Anayasa milletin ortak çatısıdır, o çatıyı birlikte inşa etmeye hazırız" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DEM HEYETİYLE GÖRÜŞECEĞİM"

Terörsüz Türkiye sürecine dair Erdoğan, önümüzdeki haftayı işaret ederek, "MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli’nin ufuk açan söylemlerini ve DEM heyetinin sorumlu tavrını sürecin başarısı açısından çok kıymetli buluyoruz. Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim: Türkiye artık iç cephesini daha sağlam hale getirme yolunda önemli bir mesafe almıştır. Süreç daha tamamlanmamıştır ve provokasyonlara karşı dikkatli olunması şarttır. Önümüzdeki hafta nasip olursa DEM heyetiyle benim bir görüşmem olacak. “Terörsüz Türkiye” konusuyla ilgili konuşacağımız bazı konular var. Bizim bu konuda herhangi bir şüphemiz yok. Biz bir defa öyle bir düzlemde gidiyoruz ki, inancımız bu işi çözmek. Buna inanmış durumdayız" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'DAN 'FETÖ' AÇIKLAMASI

FETÖ operasyonlarının devamının sinyalini veren Erdoğan, "15 Temmuz'dan bu yana devletimizin tüm kurumlarında FETÖ ile mücadele, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde ve bildiğiniz gibi kararlılıkla sürdürülüyor. Son operasyonlarda da örgütün hala çeşitli yapılara sızma girişimlerinin sürdüğünü görüyoruz. Bu konuda hiç rehavete kapılmadık, kapılmayacağız. FETÖ'nün ülkemiz için nasıl büyük bir tehdit olduğu, bugün daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu örgüte acınırsa, acınacak hale düşeceğimizi her zaman ifade ettim. Bizim bu FETÖ tehdidine dikkat çekmek için yaptığımız açıklamaları çarpıtanlar oldu. Ama sonuçta haklı çıkan, hep biz olduk. Türkiye bu beladan önünde sonunda tamamen kurtulacaktır" ifadelerini kullandı.