Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, her defasında övdüğü Adnan Menderes’in Demokrat Partisi'ni eleştirdi.

MENDERES'İN DEMOKRAT PARTİSİ'Nİ ELEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından “1945 yılında her yanı enkaz olan Almanya toparlanırken, iki atom bombası atılmış Japonya ayağa kalkarken, Fransa, İtalya savaşın yaralarını sararken Türkiye 52 yıl boyunca yerinde saydı. 1950-2002 arasındaki o 52 yılda Türkiye çok ağır badireler atlattı, çok ağır bedeller ödedi. 52 yılda Türkiye’de 39 hükûmet kuruldu. Bu, 52 yılda Türkiye’de ortalama her 16 ayda bir hükûmet değişmiş demek” dedi.

TEK PARTİ DÖNEMİNE BİR ŞEY DEMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1923’ten - 1950’ye kadar olan CHP’nin tek parti dönemine bir şey söylemezken, Demokrat Parti’nin iktidara geldiği yıldan yaptığı eleştiri dikkat çekti. Daha önce CHP’yi eleştirip, Demokrat Parti’yi öven Erdoğan’ın neden böyle bir paylaşım yaptığı sorusu gündeme geldi.