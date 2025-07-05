Erdoğan CHP'yi suçladıkça suçladı: Pis kokular geliyor...

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretine ilişkin yaptığı genel değerlendirmelere imza attı.

ERDOĞAN: ÇOK CİDDİ PİS KOKULAR GELİYOR

CHP’li belediyelere ateş püsküren Erdoğan, “pis kokular geliyor” diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

CHP’nin birinci parti olması diye bir durum söz konusu değil. Yani onlar ne kadar anket yapıyorlarsa, biz de o denli anketlerimizi yapıyoruz, yaptırıyoruz. Şu anda Türkiye'de birinci parti AK Parti'dir. AK Parti, Cumhur İttifakı ile beraber bu yolda, emin adımlarla yürüyor. Hele hele yolsuzluk sendromu içerisindeki bir partinin Türk milletinden onay alması mümkün mü? Değil. İşte şu anda en önemli il İstanbul. İstanbul'un ne halde olduğu ortada. Her yerden şu anda çok ciddi pis kokular geliyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE’DE “YEPYENİ KAPI” VURGUSU

Erdoğan “Terörsüz Türkiye” sürecinde yeni bir kapının aralandığını belirterek, “Bizim tavrımız net, bunu en başından ifade ettik. “Silah bırakma koşulsuz olmalı ve örgüt yapısal olarak kendini feshetmelidir” dedik ve aşama aşama bu noktaya gelindi. Terör örgütünün silah bırakma kararını uygulamaya başlamasıyla süreç biraz daha hız kazanacaktır. Silahın, kanın, gözyaşının milletimizin gündeminden tamamen çıkmasıyla önümüzde yepyeni bir kapı ardına kadar açılacak” ifadelerini kullandı.

“HAFTAYA GÖRÜŞME OLACAK”

DEM heyetiyle ilgili görüşmelere de değinen Erdoğan, “DEM Parti heyetiyle de “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşmak için bugüne kadar atılan adımları ve bundan sonrasını ele alacağız. Kabulümüz önümüzdeki hafta içinde olacak. Bu konuda Özel Kalem Müdürüm Hasan Doğan Bey kendileriyle irtibat sağlayarak randevu tarihini verecek. O tarihte DEM Parti'den Pervin Buldan Hanım ve yanında da Mithat Sancar Bey birlikte gelecekler. Bu görüşmede benim de yanımda Genel Başkan Vekilimiz Efkan Ala Bey ve MİT Başkanımız İbrahim Kalın Bey olacak. Birlikte bu görüşmeyi yapacağız. Terör örgütü PKK’nın silah bırakması, Türkiye için hem güvenlik hem demokrasi hem de kalkınma alanlarında yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır” dedi.