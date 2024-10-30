Erdoğan çırpınıyor Esad direniyor

Türkiye 2011'de Suriye ihtilafının başlamasının ardından resmî olarak bütün ilişkilerini kopardı.

6 milyon Suriyeli sığınmacı Türkiye’ye geldi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2011’den bu yana Esad için, “Katil ve terörist” suçlamaları yapmıştı ama son 2 yıldır Esad’a, “barış” çağrısı yapıyor.

Tarih: 15 Kasım 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 liderler zirvesi sonrası dedi ki;

-“Siyasette ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, küslük olmaz. Haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz.”

Tarih: 05 Ocak 2023

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Erdoğan şöyle dedi:

-"Bu sabah Putin'le bir görüşmem oldu.

Dışişleri bakanlarımızı üçlü olarak bir araya getireceğiz.

Daha sonra da gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz.

Derdimiz bölgedeki sükûneti sağlamak, bölgede barışı egemen kılmak."

Tarih: 10 Ağustos 2023

Sky News Arabia'ya konuşan Suriye Devlet Başkanı Esad dedi ki;

-“Bizim hedefimiz Türkiye’nin Suriye topraklarından çekilmesi, fakat buna karşılık olarak Erdoğan’ın amacı ise Türkiye’nin Suriye’deki varlığını meşru kılmaya çalışması.

Dolayısıyla Erdoğan’ın şartları altında bir görüşme gerçekleşemez.

Erdoğan’la neden buluşayım ki? Bir şeyler içmek için mi?”

Esad’ın bu tavrına rağmen Erdoğan çağrılarına devam etti.

Tarih: 5 Temmuz 2024

Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü dönüşünde uçakta yandaş gazetecilere dedi ki;

-“Suriye ile yeni bir süreci başlatabileceğimizi cuma günü, cuma namazı çıkışında zaten söylemiştim. Bizim Sayın Putin ile Beşar Esad'a bir davetimiz olabilir. Sayın Putin Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirebilirse, bu yeni bir sürecin başlangıcı olabilir."

Tarih: 7 Temmuz 2024

Türkiye ile Hollanda 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçı dönüşü Erdoğan uçakta yandaş gazetecilere şöyle dedi:

-“Şimdi öyle bir noktaya geldik ki Beşar Esad şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki biz Esad ile ailece görüşüyorduk.”

Tarih: 12 Temmuz 2024

Erdoğan, Washington’da NATO Liderler Zirvesi'nin ardından dedi ki;

-“Sayın Esad'a 'Ya ülkeme gel ya da üçüncü bir ülkede yapalım' çağrımı 2 hafta önce yaptım. Bu konuyla Dışişleri Bakanım ilgileniyor. Bu dargınlığı bitirip yeni bir süreci başlatalım istiyoruz.”

Tarih: 21 Eylül 2024

Erdoğan, New York'a hareketinden önce dedi ki;

-"Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkileri normalleştirmek amacıyla Beşar Esad ile görüşmek istedik. Şimdi karşı tarafın cevabını bekliyoruz."

Tarih: 25 Ekim 2024

Erdoğan, BRICS Zirvesi sonrası Tataristan’dan dönüşte uçakta yandaş gazetecilere dedi ki;

-“Sayın Putin'e, Beşar Esad'ın bizim çağrımıza vereceği cevabın temini noktasında bir adım atması çağrımız oldu.

Sayın Putin, Esad'a bu adımı atması için herhangi bir çağrıda bulunur mu? Onu da zamana bırakıyoruz.”

Sonuç;

Erdoğan’ın en az 2 kez Putin’e en az 8 kez Esad’a çağrı yapması sonuçsuz kaldı.

Sıfıra sıfır, elde var sıfır.