Erdoğan Cumartesi günü ne açıklayacak? Ünlü gazeteciden dikkat çeken kulis bilgileri

Fikret Bila, Halk TV yayınında Erdoğan'ın cumartesi sabahı yapacağı önemli açıklama hakkındaki beklentileri aktardı.

Erdoğan'ın dün Bahçeli ile yaptığı dünkü görüşmenin tamamen bu konuşma ile ilgili olduğunu söyleyen Fikret Bila, "Konuşma metni üzerinden birlikte çalıştıklarına ilişkin iddialar var." dedi.

Bu açıklamanın terör örgütü PKK'nın temsili silah bırakma töreninin ardından yapılacak olmasının önemli olduğunu vurgulayan Bila "'Yeni bir dönem' diyerek açıklama yapması bekleniyor. Bu konuşma için de Erdoğan'ın AKP Genel Merkezi'ndeki odasında teknik hazırlıklar yapıldığı söyleniyor. Bu durumda açıklamayı AKP Genel Başkanı unvanı ile de yapacak. " diye konuştu.

"DAĞDAKİLERE DAĞDAN İNİN ÇAĞRASI YAPMASI BEKLENİYOR"

Bile, Erdoğan'ın dağdakilere bir dağdan inin çağrısı daha yapmasının en büyük beklenti olduğunu belirterek "Hem silahı bırakın, hem dağdan inin' demesi bekleniyor. 'Ülkenize dönün' çağrısı yapması beklentisi var. Toplumsal barış ve demokratik siyaset çağrısının olacağı düşünülüyor. Böylece aftan ya da genel aftan söz edeceği gündem olabileceği, cezaevindeki PKK'lılardan yaşlı ve hasta olanların öncelikle tahliye edilmesi ardından da genel af yasası için duyulmasının beklentisi var" diyerek Ankara kulislerindeki beklentileri aktardı.

"DEMİRTAŞ, ATALAY VE KAVALA HAKKINDA DA MESAJ VERİLEBİLİR"

Bile beklentiler arasında önce uygulanmamış AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasına ilişkin de mesajların verilmesinin de bulunduğunu söyleyerek "Eğer bu kararlar gündeme alınırsa Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve Can Atalay'ın serbest bırakılması söylentiler içerisinde yer alıyor." İfadelerini kullandı.