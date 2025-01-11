Erdoğan cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı. İbrahim Tatlıses sordu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

AK Parti'nin Şanlıurfa 8. İl Olağan Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşti. Kongreye İbrahim Tatlıses de katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'ne ünlü türkücü İbrahim Tatlıses de katıldı.

Tatlıses, Erdoğan için sahnede, "Hadi Söyle" isimli şarkıyı seslendirdi. Şarkının bir bölümüne Erdoğan da eşlik etti.

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İbrahim Tatlıses, Erdoğan'dan önümüzdeki dönemde de Cumhurbaşkanlığı'na aday olması için söz aldı.

Öte yandan Tatlıses, Erdoğan'ın konuşmasının ardından yeniden kürsüye geldi. "Ölene kadar sizinle birlikteyiz" diyen Tatlıses, Erdoğan'a, "Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığı'na var mısınız?" diye sordu. Erdoğan'ın bu soruya yanıtı ise "Sen varsan, varım" oldu. Tatlıses de, "Ölümüne varım, sözü aldık" dedi.

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