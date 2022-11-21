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  • Erdoğan "darbeci" dediği Sisi ile gülerek el sıkıştı

Erdoğan "darbeci" dediği Sisi ile gülerek el sıkıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'darbeci' dediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi ile tokalaştı. Sisi, Erdoğan ile tokalaşırken elini üste koydu. Sisi'nin 'baskın güç' anlamına gelen eli üste koyma hareketine Erdoğan da elini Sisi'nin elinin üzerine koyarak karşılık verdi.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 08:23
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Erdoğan "darbeci" dediği Sisi ile gülerek el sıkıştı. İBB seçiminde ‘’Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz?" demişti. Türkiye'nin uğradığı milyon dolarlarca zararın sorumlusu kim

Erdoğan ''darbeci'' dediği Sisi ile gülerek el sıkıştı
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TELE1'de yer alan haberlere göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Dünya Kupası’nın açılış maçı için gittiği Katar’da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi bir araya geldi.

Ziyarette dikkat çeken bir detay da Erdoğan ve Sisi'nin tokalaşma görüntüleri oldu. Sisi, Erdoğan ile tokalaşırken elini üste koydu. Politikada tokalaşma sırasında 'baskın güç' anlamına gelen eli üste koyma hareketine karşılık Erdoğan da elini Sisi'nin elinin üzerine koydu.

TÜRKİYE MISIR İLİŞKELERİ KOPTU

Temmuz 2013'te Abdulfettah Sisi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğiyle darbe yaparak Mursi'yi devirerek başa geçmişti. Erdoğan, Mısır askeri darbesini protesto etmek amacıyla Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve Müslüman Kardeşler destekçileri tarafından kullanılan bir simge olan 'Rabia' işaretini "Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet" anlamıyla kullanıldı. Türkiye-Mısır ilişkileri 2014 yılından sonra koptu.

"DERBECİLERİ MEŞRULAŞTIRMAM"

Mısır askeri darbesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşmiş ve iki ülkenin diplomatik ilişkileri zedelenmişti. Erdoğan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, askeri müdahaleyi darbe olarak değerlendirerek Sisi’yi “tiran” olarak nitelemişti.

Erdoğan, 'Darbecileri meşrulaştırmam' diyerek, 2019 yılında katıldığı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun resmi yemek programına Sisi ile aynı masada bulunmamak için katılmamıştı.

Erdoğan, katıldığı bir canlı yayınında da Sisi ile ilgili şunları söylemişti: "Ben böyle bir kişiyle asla görüşmem. Her şeyden önce onun bir defa genel afla içerideki bütün bu insanları serbest bırakması lazım. Serbest bırakmadığı sürece biz kalkıp Sisi'yle görüşemeyiz. Görüşenler de tarihte farklı bir şekilde değerlendirilecektir. Sisi göreve geldiğinden bu yana 42 kişiyi idam ettiler. En son 9 genci idam ettiler. Bu bir defa yenilir yutulur bir lokma değildir. Mısır halkı bizim canımız ciğerimizdir ama Sisi asla!"

Erdoğan'ın 2019 İstanbul seçimlerinde ‘’Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz?’’ sözleri ile dikkat çekmişti.

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Gökhan 61
21.11.2022 08:49
Ne çektin be binali şamaroğlanına döndün demekki ne demişiz  
 
GOKHAN
21.11.2022 08:36
1- Bu kadar döneni ve bunu her koşulda karşısındaki koyunlara yedireni ilk defa goruyorum.Bakalim Allahi kandırabilecek mi ne dersiniz yapabilir mi )  
 
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