AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “CHP cellat görmek istiyorsa aynaya baksın” şeklinde ifadeler kullanmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasetteki 'cellat' tartışmaları üzerinden Erdoğan'a "Türkiye'yi kurtaran, demokrasiyi kuran tek parti vardı. Biz oradaydık, dedeler oradaydı. CHP yaptı. Senin dede neredeydi?" yanıtını vermişti.

'DEDEMİN BİR ASIR ÖNCE NEREDE OLDUĞUNU SORMUŞ'

Erdoğan ‘Cellat’ polemiğinin ardından Özel’i bir kez daha hedef aldı. Bu sefer Erdoğan, Özel’i ‘dedesi’ üzerinden vurdu.

"İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programında yaptığı konuşmada Erdoğan, “Yeri gelmişken söylemeden geçemeyeceğim. CHP Genel Başkanı her köşeye sıkıştığında hep şunu yapıyor. Ya topu taca atıyor ya saldırganlaşıyor ya saçmalıyor. Yine aynısını yapmış. Haddini de aşarak Sarıkamış'ta şehit düşen rahmetli dedemin bir asır önce nerede olduğunu sormuş. Gençlik kollarımızda bu siyaset acemisine hak ettiği cevabı vermiş. Türkiye İstanbul halkının kaynaklarını yağmalayan suç örgütüne posta güvercinliği yapmayı marifet zanneden bu şahıs için daha fazla nefes harcamayı israf görüyor” dedi.