Erdoğan DEM görüşmesi 1,5 saat sürdü!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM heyeti arasındaki görüşme 1,5 saat sürdü.

ÖNDER: GÖRÜŞME VE ÖNERİLERİ PAYLAŞACAĞIZ

DEM Parti heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder görüşme öncesi basın mensuplarına, "Sürecin geldiği noktayı sayın Cumhurbaşkanı'na arz edeceğiz. Görüşme ve önerileri paylaşacağız. İnanıyoruz ki hem demokratik siyaset alanı, hem barış ve buna dair faaliyetler bundan sonra çok daha seri ve nitelikli adımlarla devam edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

13 YIL SONRA BİR İLK

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyeti ile Beştepe'de Görüşme 1 saat 25 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 12 Haziran 2012’de, Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak ile Başbakanlık ofisinde kabul etmişti.

Beştepe'de yapılan görüşmeden fotoğraflar paylaşıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da yer aldığı görüldü.