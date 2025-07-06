Erdoğan-DEM Parti görüşmesinin tarihi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan-DEM Parti görüşmesinin tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın saat 15.00’te DEM Parti heyetini kabul edecek. Görüşmede "Terörsüz Türkiye" sürecinin ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında yarın saat 15.00'te DEM Parti heyetini kabul edecek.

Bugün sabah saatlerinde DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleşti.

Görüşmeye dair henüz bir açıklama yapılmazken yarın Erdoğan ile gerçekleşecek görüşmenin ayrıntırları paylaşıldı.

GÖRÜŞMENİN AYRINTILARI

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar yarın saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Sarayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecektir. Heyetimiz, Erdoğan ziyareti öncesinde Eş Genel Başkanlarımızla bir araya gelecektir" denildi.

Erdoğan heyeti en son 10 Nisan’da kabul etmişti.

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