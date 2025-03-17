Erdoğan DEM Parti görüşmesinin tarihi belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı tarihi çağrının ardından, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat'ta örgüte "silah bırakma ve fesih" çağrısı yapması sonrasında DEM Parti siyasi temaslarına devam etti.

DEM Parti’nin TBMM'deki ziyaretleri bugün de sürerken, ilk görüşme saat 11.00'de MHP ile başladı. DEM Parti heyetinde Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer aldı.

DEM Parti heyetini, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu karşıladı.

Karşılamanın ardından heyetler, görüşme salonuna geçerek yaklaşık 1 saat görüş alışverişinde bulundu.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan DEM Parti heyetinde Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları'nın açıklaması şu şekilde:

"İmralı ile ilgili birkaç gün içerisinde planımız netleşecek, henüz başvurumuz yok. Bahçeli'nin açıklamalarını takip ettik, tekrar kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği PKK'nın silah bırakma meselesini biz de yakından takip ediyoruz. Sayın Öcalan çağrısını yaptığı zaman, PKK'ya düşen sorumlulukları paylaşmıştı. Koşulların oluşturulmasıyla ilgili bir güvenlik ortamının sağlanmasıyla birlikte PKK'nın kendi kongre çağrısını yapacağını yaptıkları açıklamalarla izledik. Öcalan 27 Şubat'ta bize 'Kongreyi toplanma kararı aldıracak güç bende' demişti. Dediğimiz gibi PKK'nın silah bırakması için gerekli güvenlik ortamının oluşması ve Öcalan ile iletişim kanalımızın sürmesi önemli.

ERDOĞAN-DEM PARTİ GÖRÜŞMESİ BAYRAMDAN SONRA

Kayyım yasasıyla ilgili görüşlerimiz net. Bu konudaki görüşlerimizi de biz bugün hem AKP hem de MHP'ye ilettik. Net bir yanıt aldık diyemem ama bu konuyla ilgili ve diğer konularla ilgili önümüzdeki dönemde karşılıklı bir demokratikleşme adımı atılması konuşuldu. Büyük olasılıkla bayramdan sonra sayın Cumhurbaşkanı ile de bir görüştürme gerçekleştireceğiz."