Erdoğan DEM Parti görüşmesinin tarihi resmen duyuruldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan DEM Parti görüşmesinin tarihi resmen duyuruldu

Son dakika... Cumhurbaşkanı ile DEM Parti arasındaki görüşme yarın saat 13.30 Beştepe'de gerçekleşecek.

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Erdoğan DEM Parti görüşmesinin tarihi resmen duyuruldu
Erdoğan DEM Parti görüşmesinin tarihi resmen duyuruldu
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