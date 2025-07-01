Erdoğan DEM Parti'yi haftaya kabul edecek

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti- Erdoğan görüşmesinin önümüzdeki hafta gerçekleşeceğini açıkladı.

Çelik, "DEM Parti - Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi haftaya gerçekleşecek. Dolayısıyla Terörsüz Türkiye açısından önümüzdeki günler son derece önemli olacaktır" diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER SON DERECE ÖNEMLİ"

Süreci değerlendiren Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi haftaya gerçekleşecek. Orada da kesin bir takvim vermek istemem şu aşamada. Şöyle değerlendirmek lazım, o konudaki çalışmalar kendi doğası içinde ve takvimi içerisinde yaptığımız çalışmalar çerçevesinde doğru bir şekilde kendi ritmi içerisinde ilerliyor.

Daha önce bunu haftalar evvel sorduğunuzda bunun aylar içinde gerçekleşmesini bekliyoruz demiştim. Daha sonra en son basın toplantımızda haftalar içinde demiştim. Artık günler içinde gerçekleşeceği bir aşamaya gelmiş oluyoruz. Dolayısıyla Terörsüz Türkiye açısından önümüzdeki günler son derece önemli olacaktır.

Tabii burada Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün yapacağı konuşma yine terörsüz Türkiye konusundaki çerçeve açısından önemlidir."