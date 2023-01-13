Erdoğan Denizli'ye gidiyor. 2 kez ertelenmişti

İHA'da yer alan haberde, Denizli’ye gidişi daha önce 2 kez ertelenen Cumhurbaşkan Erdoğan’ın Honaz Tünelinin de aralarında bulunduğu toplu açılışları gerçekleştireceği tarih netleşti.



Denizli’ye gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programı için gerekli hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Güngör, “Denizli’nin hasreti bitiyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Denizli’de hemşehrilerimizle buluşacak." dedi.





Başkan Güngör, Denizli’de gerçekleşecek olan Toplu Açılış Töreni’nin detaylarının ilerleyen günlerde netleşeceğini belirtti.