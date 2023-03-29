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Erdoğan depremin korkunç tablosunu açıkladı: 850 bin eli ayağı kopan vatandaşımız var

Canlı yayında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde 850 bin vatandaşın elini ya da ayağını kaybederek engelli konumuna düştüğünü belirtti.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 22:40
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Erdoğan: Deprem bölgesinde 850 bin eli ayağı kopan vatandaşımız var

Erdoğan depremin korkunç tablosunu açıkladı: 850 bin eli ayağı kopan vatandaşımız var
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında deprem bölgesindeki korkunç tabloyu da gözler önüne seren açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, deprem bölgesinde 850 bin vatandaşımızın 'elini ya da ayağını kaybederek' engelli konumuna düştüğünü açıkladı. Erdoğan, bu vatandaşlarımıza gerekli yardımın ve desteğin sağlanacağını da belirtti.

"850 BİN VATANDAŞIMIZ DEPREMDE UZVUNU KAYBETTİ"

"Öncelikle pazartesi günü Adıyaman'daydık. 50 bini aşkın ebedi hayata uğurladığımız vatandaşımız var. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarıyla görüşüyoruz. Hepsinin canı yanmış vaziyette. Onların acısını biraz paylaşabiliyorsak ne mutlu bize. Cuma günü Gaziantep'te olacağız. Bir ihtimal aynı gün Kilis'te de olabiliriz. Cumartesi günü de Elazığ'da olacağız. Depremzedelerimizi asla yalnız bırakmayacağız. 11 vilayetimizi dönüşümlü olarak ziyaret edeceğiz. Kabinedeki arkadaşlarım buraları ziyaret ediyor. Ziyaret etmenin dışında özellikle çalışma yürütecekler. Plan ve programı bu arada yapacağız. Şimdiye kadar nasıl çalıştılarsa aynı şekilde çalışmaya devam edecekler. 850 bin engelli konumuna düşen vatandaşımız var. Bunların içinde iki ayağını kaybetmiş ve anne ve babasını kaybetmiş vatandaşımız var. Bu rakam az bir rakam değil. Bunlar protezlerle vs. hayatlarını sürdürecek."

"PROTEZLERİN EN KALİTESİNİ BULACAKSINIZ"

"Arkadaşlarıma, 'Protezlerin en kalitelisini bulacaksınız, alacaksınız' diyorum. Milletimizi müsterih olsun. 1 milyon 180 bin konut ve 3,3 milyon kentsel dönüşüm projesini yapan kadrolar iş başında. Deprem bölgesinde de yeni konutların temellerini attık. Adıyaman'da 4 bin 431, Kahramanmaraş'ta 7 bin 353, Gaziantep'te 6 bin 815, Hatay'da 3 bin 122, Malatya'da 6 bin 238 konutun temelini attık. Toplam 27 bin 949 konutun inşasına fiilen başladık. Köy evlerinden bazıları bitme aşamasına geldi. Yazın da bunları bitireceğiz."

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