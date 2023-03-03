Erdoğan vazgeçti. Avukatı açıkladı

6 Şubat’ta meydana gelen 2 büyük depremden 11 etkilendi. Bu büyük yıkımda iktidar geç ve yetersiz kalındığı gerekçesiyle büyük eleştiri aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Erdoğan'ın depremden etkilenen iller ve bağlı yerleşim yerlerinde kendisine yönelik hakaretler nedeniyle açılan soruşturma ve kovuşturmalarda şikayetinden vazgeçtiğini bildirdi.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, depremden etkilenen 11 il ve bağlı yerleşim yerlerinde, şahsına yönelik hakaretler nedeniyle açılan soruşturma ve kovuşturmalarda şikayetten vazgeçmiştir." ifadesine yer verdi.

ERDOĞAN VE BAKANLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Öte yandan Halkçı Hukukçular’ın çağrısıyla bir araya gelen ve aralarında Ömer Faruk Eminağaoğlu, İsmail Sami Çakmak, Bektaş Şarklı, Polat Balkan, Zafer Kazan, Mengücek Gazi Çıtırık’ın da bulunduğu 61 hukukçu, Kahramanmaraş merkezli deprem ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bakanlar, depremin yaşandığı kentlerin valileri ile belediye başkanları, GSM operatörleri, müteahhitler ve yapı denetim bürolarının sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler’ açıklaması hatırlatılarak, “Ülkemizin yüzleştiği her acıda halk, devletin yerine getiremediği sorumlulukları kendi yetersiz imkanları ile yerine getirmek zorunda bırakılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise kaderciliğe sığınmaktadır” denildi.