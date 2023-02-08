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Erdoğan deprem bölgesine gidecek

Erdoğan, depremde hayatını kaybeden Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ailesini arayarak taziyelerini iletti. Görüşmede Erdoğan bölgeyi ziyaret edeceğini söyledi.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 10:24
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Erdoğan deprem bölgesine gidiyor

Erdoğan deprem bölgesine gidecek
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası 10 ildeki toplam can kaybı güncel verilere göre 6 bin 234'e yükseldi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde hayatını kaybeden AKP Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti, sabır diledi.

Erdoğan görüşmede, "Başımız sağolsun, Allah sabırlar versin. Rabbim inşallah Yakup kardeşimizi ve hanımefendiyi şehitler sınıfına nail eder. Bütün Taş ailesine başsağlığı diliyorum. İnşallah ben de bölgeyi dolaşacağım. Adıyaman'a da uğrayacağım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yarın sabah bölgeyi ziyarete başlayacağım" ifadelerini kullandı. 

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