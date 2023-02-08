Erdoğan deprem bölgesine gidecek

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası 10 ildeki toplam can kaybı güncel verilere göre 6 bin 234'e yükseldi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde hayatını kaybeden AKP Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti, sabır diledi.

Erdoğan görüşmede, "Başımız sağolsun, Allah sabırlar versin. Rabbim inşallah Yakup kardeşimizi ve hanımefendiyi şehitler sınıfına nail eder. Bütün Taş ailesine başsağlığı diliyorum. İnşallah ben de bölgeyi dolaşacağım. Adıyaman'a da uğrayacağım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yarın sabah bölgeyi ziyarete başlayacağım" ifadelerini kullandı.