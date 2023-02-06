Erdoğan deprem olan CHP'li belediyeleri aramadı. AKP’li belediyeleri tek tek aradı

Cumhurbaşkanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın yönetimindeki Adana, Hatay ve Mersin belediye başkanlarını aramadı.

AKP yönetiminde olan şehirlerin hem valileri hem de belediye başkanları ile iletişime geçen Erdoğan, Millet İttifakı'nın yönetimindeki Adana, Hatay ve Mersin'in sadece valilerini aradı. Belediye başkanlarını ise aramadı.

Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından şu bilgiler paylaşıldı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Şanlıurfa valileri ile telefonda görüşerek deprem sonrası durum ve arama kurtarma faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana Valisi Süleyman Elban, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidini Beyazgül ile de telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerde, depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile de depremin hemen ardından telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.