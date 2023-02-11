Üniversiteler uzaktan eğitime geçiyor. Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesi Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:



- "Ülkemizin hafızasındaki en büyük felaket olan 1999 depreminden 3 kat daha büyük, 3 kat daha yıkıcıdır."



- "Asrın felaketi olarak nitelenen bu deprem, neredeyse bin kilometrelik bir alanda hissedilmesine rağmen asıl 500 kilometrelik alanda yıkıma yol açmıştır."



- "Çalışmaların sonlandırıldığı bölgedeki ekipleri yıkımın daha ağır olduğu Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'a aktarıyoruz."



- "Yüz binlerce konutu alt ve üstyapısıyla yeniden inşa edecek, depremde büyük yıkıma uğrayan şehirlerimizi yeni baştan kuracak planlamaları yapıyoruz."



- "Halihazırda yurt dışından gelen ekiplerle birlikte 160 bin personel, 10 ilimizde bilfiil çalışıyor."



- "Devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiş durumdayız. Bize güvenin, bize inanın. Biz vatandaşımızı darda, yoklukta sokakta bırakmadık ve bırakmayız."



- "Bazı odaklar, siyasi partiler, STK'lar ahlaksızca, edepsizce, birlik beraberliğin tavan yapması gereken dönemde saldırının peşinde. An birlik olma anıdır."



- "(Deprem bölgesinde görev yapan ekipler) Reklam, şöhret veya gündem olma peşinde koşmayan o gizli kahramanların hakkını ödeyemeyeceğimizi iyi biliyoruz."



- "Deprem bölgesinde ikamet eden veya deprem bölgesi illerinin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin Mart ve Nisan celpleri Mayıs'a ertelenmiştir."