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Üniversiteler uzaktan eğitime geçiyor. Erdoğan açıkladı

Erdoğan, üniversitelerin yaz aylarına kadar tatil edildiğini, uzaktan eğitime geçileceğini açıkladı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 14:42
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Erdoğan açıkladı: Üniversiteler uzaktan eğitime geçiyor

Üniversiteler uzaktan eğitime geçiyor. Erdoğan açıkladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesi Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu. 

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

- "Ülkemizin hafızasındaki en büyük felaket olan 1999 depreminden 3 kat daha büyük, 3 kat daha yıkıcıdır."

- "Asrın felaketi olarak nitelenen bu deprem, neredeyse bin kilometrelik bir alanda hissedilmesine rağmen asıl 500 kilometrelik alanda yıkıma yol açmıştır."

- "Çalışmaların sonlandırıldığı bölgedeki ekipleri yıkımın daha ağır olduğu Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'a aktarıyoruz."

- "Yüz binlerce konutu alt ve üstyapısıyla yeniden inşa edecek, depremde büyük yıkıma uğrayan şehirlerimizi yeni baştan kuracak planlamaları yapıyoruz."

- "Halihazırda yurt dışından gelen ekiplerle birlikte 160 bin personel, 10 ilimizde bilfiil çalışıyor."

-  "Devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiş durumdayız. Bize güvenin, bize inanın. Biz vatandaşımızı darda, yoklukta sokakta bırakmadık ve bırakmayız."

- "Bazı odaklar, siyasi partiler, STK'lar ahlaksızca, edepsizce, birlik beraberliğin tavan yapması gereken dönemde saldırının peşinde. An birlik olma anıdır."

- "(Deprem bölgesinde görev yapan ekipler) Reklam, şöhret veya gündem olma peşinde koşmayan o gizli kahramanların hakkını ödeyemeyeceğimizi iyi biliyoruz."

- "Deprem bölgesinde ikamet eden veya deprem bölgesi illerinin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin Mart ve Nisan celpleri Mayıs'a ertelenmiştir." 

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