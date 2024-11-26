Erdoğan dizileri hedef aldı RTÜK’e seslendi

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen 7. Din Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dizilere ve dijital platformlara yüklenerek RTÜK’e çağrıda bulundu.

"Aile ile birlikte dini değerlerimiz ve dindarlar hedef alınıyor" diyen Cumhurbaşkanı "RTÜK gereğini" yapmalı" diye konuştu.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

“Dijital medyanın sadece eğlence ve para kazanma aracı olmadığını fark etmemiz gerekiyor.

Aile ile birlikte dini değerlerimizi dindarların hedef alındığını görüyoruz. Bütün dindarlara hakaret edilmekte, dindarlar ve dini değerler yıpratılmaktadır.

Sarıklı, sakallı, başörtülü, çarşaflı, cübbeli vatandaşlarımıza ahlaksızca saldırılmakta, itibar suikastları düzenlenmektedir.

Üç beş kendini bilmezin reyting yapmasına müsaade etmeyiz. Bu tür girişimler milli güvenlik sorunudur, RTÜK başta olmak üzere bu konularda hızlı tedbirleri ele almalıdır."