Erdoğan doğum hızına dikkat çekmişti! Ücretli izin süresi için müjde

Genç nüfusa sahip olan Türkiye'nin doğum oranında meydana gelen düşüş sık sık gündeme gelmeye başladı. Nüfusun artış hızındaki değişime Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dikkat çekti.

Türkiye'yi endişelendiren bu durum için kimi önlemler alınarak adımlar atılıyor.

DOĞUM İZNİ MÜJDESİ

İktidar, çalışan kadınlara yönelik ücretli doğum izni süresinin 1 yıla ücretsiz doğum izni hakkının ise 1,5 yıla kadar uzatılması için taslak çalışma hazırladı.

Bu çalışmanın doğum oranlarına olumlu etki etmesi bekleniyor.

Kadın çalışanların doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra da sekiz hafta olmak üzere toplam 16 haftalık doğum izni bulunuyor.

'DOĞAL OLAN NORMAL DOĞUM' TARTIŞMALARI

Öte yandan 'doğal olan normal doğum' tartışmaları da gündemdeki yerini koruyor.

Süper Lig'in 31. haftasında takımların sahaya çıkarken taşıdığı "Doğal olan normal doğum" pankartı büyük yankı uyandırdı.

Tartışmalar gündemde yerini korurken Sağlık Bakanlığı, normal doğumu teşvik etmek amacıyla özel sağlık kuruluşlarına yönelik düzenlemeye gitti.

Düzenleme ile birlikte, özel tıp merkezlerinde tıbbi zorunluluk bulunmaması halinde planlı sezaryen doğumlara artık izin verilmeyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tartışmalara tepki göstererek "Bakanlığımızın normal doğumu özendirmesi niçin sizi bu kadar rahatsız ediyor?" ifadelerini kullanmıştı.

Tartışmalı 'normal doğum' pankartının yönetmeliği Resmi Gazete'de!