Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Aile ve Kültür Sanat Sempozyumu'nun kapanış oturumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuştu.

Doğurganlık oranındaki düşüşe ve nüfus artış hızına dikkat çeken Erdoğan, hedefine LGBT'yi aldı.

'ÖNLEMLERİ ALIYORUZ'

Konuşmasında Erdoğan, "Cinsiyetsizleştirme gibi dayatmalara ve LGBT gibi sapkın akımlara karşı gerekli tüm önlemleri alıyor, bu noktada en küçük bir taviz, ihmal, rehavete mahal vermiyoruz. Sosyal medya ve dijital mecralarda aileyi, toplum yapımızı, mukaddes değerlerimizi hedef alan içeriklerle etkin şekilde mücadele ediyoruz" dedi.

Nüfus artış hızındaki düşüşe dikkat çeken Erdoğan "Nüfusumuz artıyor fakat nüfus artış hızımız azalıyor. Toplam doğurganlık oranı nüfusumuzun kendisini yenileme seviyesinin altında gerçekleşiyor. TÜİK'in verilerine göre geçen yılın toplam doğurganlık hızı 1,48. Şu anda bir felaketi yaşıyoruz. Bu oran nüfusun kendini yenileme düzeyi olan 2,10 bandının çok altında. Geleceğimiz açısında alarm zilleri çok yüksek sesle çalıyor. Bu ülkenin istikbalini düşünen kimse buna kayıtsız kalamaz" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan

Ayrıca Erdoğan "2022 verilerine baktığımızda istihdamda olan kadınların toplam doğurganlık hızı 1,38; istihdamda olmayan kadınların toplam doğurganlık hızının ise 1,72 olduğunu görüyoruz. Çalışma hayatının doğurganlık hızı üzerinde sınırlı bir etkisi olduğu, istihdamda olmayan kadınların da sayısının düştüğü ortaya çıkıyor. Temel etken hiç şüphesiz şehirde kadınların giderek daha fazla yalnızlaşmasıdır. Açık açık söylemek durumundayım" dedi.

ERDOĞAN 'BEYLERE' SESLENDİ

Erkeklere seslenen Erdoğan "Beyler alınmasın, kusura da bakmasın. Kadınlar, çocuk yetiştirme noktasında çoğu zaman eşlerinden gerekli desteği göremiyor. Yükün büyük bölümü maalesef kadınların omuzlarına yükleniyor. Çocukların kendisiyle birlikte ailesine, topluma ve insanlığa faydalı birer fert olarak yetişmesinde anneler kadar babalara da sorumluluk düşüyor. Bilimsel araştırmalarda ebeveynlerin evlatlarına ortak ilgi göstermesinin eğitim ve öğretimin yanı sıra çocukların hayatın her alanında başarı düzeyini artırdığı gösteriyor. Evlat sahibi tüm babalarımıza, eşlerine daha fazla yardımcı ve destek olmaları, çocuklarıyla daha fazla nitelikli zaman geçirmeleri çağrısında bulunuyorum" dedi.