Erdoğan düğmeye bastı! Belediyeler tek tek CHP'ye kaptıran AKP harekete geçti... Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak...

Birçok büyükşehir belediyesini kaptıran AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye yapısında değişiklik sinyalini vermişti. Dünkü partisinin grup toplantısında Erdoğan, yerel yönetimlerle ilgili yeni düzenleme sinyali vermesinin detayları ortaya çıkmaya başladı. T24’de yer alan habere göre, belediyelerin imar, bütçe ve yönetim alanlarındaki yetkilerinin sınırlandırılmasının ve yeni bir yapının oluşturulacağının gündemde olduğu belirtildi.

ERDOĞAN, YENİ BELEDİYE STATÜSÜNÜN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

AKP’nin dünkü grup toplantısında Recep Tayyip Erdoğan, yerel yönetimlerle ilgili köklü bir düzenlemenin sinyallerini vermişti. Erdoğan, “Yerel yönetimler ve belediyeler meselesinin, tüm boyutlarıyla konuşulması, tartışılması ve yeni bir düzene kavuşturulması, kaçınılmaz hale gelmiştir. Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç vardır” ifadelerini kullanmıştı.

BELEDİYELERİN YETKİLERİ SINIRLANDIRILACAK

T24 muhabiri Ceren Bayar’ın haberine göre; Erdoğan’ın çıkışıyla beraber, AKP’nin uzun süredir yürüttüğü bir yasa değişikliğinin sinyali olduğu belirtildi. Belediyelerin imar, bütçe ve yönetim alanlarındaki yetkilerinin sınırlandırılacak. Belediyelerin şu anki yetki genişliğinin daraltılarak daha merkezi bir denetime açılması hedefleniyor.

YENİ BİR YAPI GELİYOR

Büyükşehirlerin uzak ilçelerinde yaşanan hizmet aksaklıkları nedeniyle yeni bir koordinasyon modeli oluşturulması gündemde yer alıyor. Bu kapsamda belediye hizmetlerinin il özel idaresi veya valilikler aracılığıyla merkezi bir yapıya bağlanacağı planlanıyor. İl kalkınma kurulu” olarak adlandırılabilecek yeni bir yapının gerçekleştirilmesi üzerinden bakılıyor.

BAŞKANLARA SINIR GELİYOR

Parti kurmaylarına göre, belediye başkanları “neredeyse sınırsız yetkiye” sahip yorumları yapılıyor. Bu durumun dengeye oturtulması gerektiği belirtiliyor. Bu doğrultuda Belediye Kanunu’nun 38. maddesinde değişiklik yapılması gündeme getirildi. Başkanların görev ve yetkilerinin yeniden tanımlanması hedefleniyor. Belediyelerin harcama kalemlerine yönelik yeni bir denetim yapısı oluşturulması da taslakta aktarılıyor. Kurulması planlanan bu yapı, belediyenin tüm gelir-gider dengesini izleyecek. Harcamaların öncelik sırasına göre mi yapıldığı da bu denetim mekanizmasının takibiyle gerçekleşecek.